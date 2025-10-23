告別立法會圖輯｜棄選議員忙「集郵」簽名 臨別放下愁緒笑容重現
撰文：潘耀昇
出版：更新：
選舉改制，落實愛國者治港後的首屆立法會，今日（23日）結束四年會期。告別議會在即，有不連任的議員忙於收集同僚簽名留念，亦有議員與黨友、官員合照留念。其中新思維狄志遠手持自己的工作報告，捕捉議員、記者簽名；選委界別林筱魯手持23條草案文本，邀請議員在封面簽名。《香港01》攝影記者廖雁雄、鄭子峰一連兩日在會議廳內外捕捉議員眾生相，以及歷史一刻。
▼10月23日 立法會最後一天會議▼
▼10月22日 立法會會議▼
//
梁君彥14分鐘發言「告別議會」：不敢講表現盡善盡美 但盡心盡力立法會選舉｜梁君彥向議員送心意卡 邵家輝：開心一洗呢幾日情況立法會選舉．有片｜本屆會期結束 葉劉：唔好當永別，會時時返嚟狄志遠告別議會終無提「重啟政改」 「唯一非建制」改口不談派別立法會90個議員可縮減？ 梁君彥：做實事唔係做戲 議員好多會議立法會「畢業飯」翻生 葉劉表明不出席：忽然話我知，點安排？告別本屆議會專訪｜｢西灣河梁熙｣口誤成名 回望是地區味濃好標籤立法會選舉｜狄志遠對撤告別議案表失望 江玉歡： 行出來講更好立法會取消告別議案 李慧琼：有議員擔心影響選舉造成不公