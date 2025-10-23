告別立法會圖輯｜棄選議員忙「集郵」簽名　臨別放下愁緒笑容重現

選舉改制，落實愛國者治港後的首屆立法會，今日（23日）結束四年會期。告別議會在即，有不連任的議員忙於收集同僚簽名留念，亦有議員與黨友、官員合照留念。其中新思維狄志遠手持自己的工作報告，捕捉議員、記者簽名；選委界別林筱魯手持23條草案文本，邀請議員在封面簽名。《香港01》攝影記者廖雁雄、鄭子峰一連兩日在會議廳內外捕捉議員眾生相，以及歷史一刻。



▼10月23日 立法會最後一天會議▼



10月23日，立法會會期最後一天，開會前梁君彥與全體議員吃早餐。（廖雁雄攝）

經民聯主席盧偉國與梁君彥早餐會後，獲得大主席贈心意卡。（廖雁雄攝）

心意卡印上手繪全體議員的樣貌。（廖雁雄攝）

10月22日，第七屆立法會最後一個會議，將退下火線的經民聯主席盧偉國坦言不捨。（廖雁雄攝）

第七屆立法會最後一個會議即將開始，經民聯陸瀚民與民建聯黃俊碩搭膊頭步入會議廳。（廖雁雄攝）

會議開始前，立法會內務委員會主席李慧琼和副主席陳健波、財委會主席陳振英、建制派班長廖長江合照。（廖雁雄攝）

工聯會郭偉强與不連任的民建聯梁熙打卡。（廖雁雄攝）

經民聯8名議員亦合照，當中4名年過七十歲的議員將退下火線。（廖雁雄攝）

新民黨葉劉淑儀出席立法會會期最後一天會議。（廖雁雄攝）

葉劉淑儀當時未交代連任與否。（廖雁雄攝）

立法會會期最後一天會議。（廖雁雄攝）

會上討論推動鄉郊旅遊議案。（廖雁雄攝）

早前宣布不連任的選委界江玉歡亦有出席。（廖雁雄攝）

新思維狄志遠在會議廳外會見傳媒，談到議會開局時自稱「唯一非建制」，他今改口不談派別。（廖雁雄攝）

狄志遠告別議會，承認最終無提到上任之初承諾的「重啟政改」議案。（廖雁雄攝）

有人留，有人走，選委界蘇長荣最後一天會議在會議廳外宣布不連任。（何夏怡攝）

全體議員合照。（廖雁雄攝）

議員展現笑容。（廖雁雄攝）

議員揮手告別議會。（廖雁雄攝）

議員展現笑容。（廖雁雄攝）

全體議員合照。（廖雁雄攝）

多名「7字頭」議員企前排合照。（廖雁雄攝）

多名「7字頭」議員企前排合照。（廖雁雄攝）

多名「7字頭」議員企前排合照。（廖雁雄攝）

議員合照展現笑容。（廖雁雄攝）

議員展現笑容。（廖雁雄攝）

民建聯議員合照。（廖雁雄攝）

3名資深議員廖長江、李慧琼、林健鋒合照。（廖雁雄攝）

不連任的民建聯議員梁熙與主席陳克勤合照。（廖雁雄攝）

不連任的兩人狄志遠與江玉歡合照。（廖雁雄攝）

臨別依依，不連任的蘇長荣與立法會職員合照。（廖雁雄攝）

▼10月22日 立法會會議▼



立法會最後一個會議，討論改革滲水問題處理機制議案。（廖雁雄攝）

民建聯陳恒鑌發言。（鄭子峰攝）

不連任的張宇人穿深色衫出席。（廖雁雄攝）

謝偉俊向議員派發紀念物品。（廖雁雄攝）

狄志遠與梁美芬等人相聚交談。（廖雁雄攝）

立法會提名期將至，林哲玄仍未宣布參選與否。（鄭子峰攝）

最後一個會議通過議員議案。（鄭子峰攝）

立法會最後一個會議通過議員議案。（鄭子峰攝）

新民黨容海恩料不會連任至下屆立法會。（廖雁雄攝）

10月22日，立法會最後一個會議。新民黨容海恩料不會連任至下屆立法會。（廖雁雄攝）

兩名熟悉交通政策的議員張欣宇、田北辰交談。（廖雁雄攝）

林筱魯與葉劉淑儀握手。（廖雁雄攝）

謝偉俊與邵家輝握手。（廖雁雄攝）

陳勇、陳振英、何俊賢交談。（廖雁雄攝）

立法會最後一個會議，議員打卡留念。（廖雁雄攝）

兩名曾任大學副校長的議員周文港與劉智鵬相聚交談。（廖雁雄攝）

告別立法會在即，狄志遠與陳學鋒合照。（廖雁雄攝）

選委界議偉俊被新思維狄志遠捕獲，簽名留念。（廖雁雄攝）

71歲盧偉國出席最後一次立法會會議。（廖雁雄攝）

新思維狄志遠與傳媒合照。（鄭子峰攝）

狄志遠找議會同事簽名留念。（鄭子峰攝）

10月22日，立法會最後一個會議。葉劉淑儀與李慧琼會後離開。（鄭子峰攝）

立法會主席梁君彥舉行年結記者會。（廖雁雄攝）

立法會主席梁君彥舉行年結記者會。今屆立會通過法案較上屆多逾六成，梁君彥指議員「不是做戲是做實事」。（廖雁雄攝）

//