立法會選舉｜吳秋北報名選港島東　稱競爭氣氛濃冀「優中選優」

立法會選舉提名期今（24日）展開，工聯會今屆派出16人參選，會長吳秋北今率先報名。吳秋北形容，今屆部份政黨派出兩支隊伍參與地區選舉，認為競爭氣氛濃烈，希望透過良性競爭「優中選優」，令市民找到更優秀的議員在議會內為市民服務。他續指，每個政黨都有自己的實力，難以預料工聯會能在選舉中取下多少個席位。



工聯會會長吳秋北今（24日）舉行報名前誓師大會，宣布參選港島東議席。（董素琛攝）

強調本地就業優先

近月部份行業失業率持續上升，在保障就業方面，作為工聯會會長，吳秋北說，工聯會一直強調本地就業優先，會密切留意勞工市場的就業情況，適時向政府反映。

被問及選情，吳秋北指，每次的選舉都是重新的開始，「你唔好以為自己資歷最深，就可以有特別嘅優勢，（選舉）係市民對我哋嘅一種檢驗…… 究竟你係咪一個合格嘅議員，所以我係願意接受呢個檢驗同洗禮」。