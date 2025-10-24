江玉歡告別立法會談「敢言」：幫市民講幾句心底話都叫敢言就死得

【立法會選舉2025】立法會換屆選舉提名期今日（24日）展開，放棄競逐連任的選委界立法會議員江玉歡在現屆議員中被看作「敢言」派，日前已說希望在市民心中不只是敢言代表的江玉歡今日在電台訪問再有感言，「我都叫做敢言？只係幫市民講多幾句心底話，咁都叫做敢言就死得啦，（外界）以為香港乜都唔講得。」江玉歡指，任內4年毋須地區辦事處，因自己經常性落地區：「一得閒就落小區，同店員老闆傾下計。」



10月22日，立法會議員江玉歡宣布不會競逐連任。（王晉璇攝）

不希望在市民心中只是敢言代表

江玉歡周三（22日）宣布放棄競逐連任時形容自己的性格很適合為基層發聲，而香港市民絕大部分是最普通的小人物，她樂於做為他們發聲的代表，亦深知四年時間短暫，所以不敢有絲毫怠慢，但她希望在市民心中不只是「敢言」的代表。

江玉歡今早在商台訪問對敢言再有感言，「我都叫做敢言？只係幫市民講多幾句心底話，咁都叫做敢言就死得啦，（外界）以為香港乜都唔講得。」江玉歡指，任內4年毋須地區辦事處，因自己經常性落地區：「一得閒就落小區，同店員老闆傾下計。」

另外，江玉歡今日在《明報》撰文解說對「立法會如何更貼近社會脈搏」看法，文中指，在「愛國者治港」原則全面落實、行政與立法關係重回良性互動軌道的當下，立法會已告別昔日的政治內耗，但這並不意味着議會工作已臻完美。要真正成為一個高效、專業、貼合社會實際需求的立法機關，立法會仍有必要在運作機制上，開展深刻的審視與改革，以更好履行其憲制職能，協助政府提升治理水平。

議員議案效用值得商榷 流於宏觀政策倡議對市民而言略顯遙遠

江玉歡稱，立法會會議中有相當一部份時間用於處理議員議案辯論，雖然議員議案為議員提供表達政見、關注特定議題平台，但效用值得商榷，部份議案內容重複，或流於宏觀的政策倡議，對市民而言略顯遙遠，且不具法律約束力。

江玉歡認為，議員口頭質詢相比議員議案時效性與社會關注度上，具有天然優勢，指口頭質詢能夠讓議員針對當下最迫切的民生議題，直接向政府官員提問，促使政府迅速回應。

倡借鑑新加坡國會適當延長議員口頭質詢提問和追問時間

不過，江玉歡指口頭質詢環節往往「點到即止」，追問空間有限，難以深入挖掘問題根源，因此建議立法會可借鑑新加坡國會，適當延長議員提問和追問時間，允許更深入的交鋒與探討，相信能有效提升議題的社會關注度，讓議會討論的社會溫度上升，使市民更真切感受到議會工作跟自身生活的緊密聯繫。

江玉歡：更好發揮「監督與配合」非為製造對立

江玉歡在文末指，在行政主導體制下，立法會角色不是削弱了，而是需要變得更專業和高效，通過改革議事規則以聚焦民生實務、深化法案審議的專業深度、加強與政府的前瞻協調，立法會能夠更好地發揮其「監督與配合」的作用。江玉歡強調此並非為了製造對立，而是為了構建一個更成熟、更具建設性的行政立法命運共同體，提升整體治理效能。