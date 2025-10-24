陳茂波「拉大隊」訪京見夏寶龍　讚北京副中心、雄安規劃視野磅礡

港澳辦主任夏寶龍今日（24日）下午在北京會見財政司司長陳茂波及五名局長等官員，副主任徐啟方亦有參加。此次訪問由中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室統籌考察活動，主要是考察北京城市副中心和河北雄安新區開發的經驗，推進北部都會區的規劃建設及招商引資工作。



代表團今日完成3日行程。陳茂波見傳媒總結行程時表示，今次考察令他深有啟發，形容兩個區充分展示了非常磅礡的規劃視野，基建建設速度和質量都讓人感到讚歎。



港澳辦主任夏寶龍今日下午在北京會見財政司司長陳茂波及五名局長等官員。（政府新聞處圖片）

國務院港澳事務辦公室晚上發新聞稿表示，中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍今午在北京會見財政司司長陳茂波、財經事務及庫務局局長許正宇、商務及經濟發展局局長丘應樺、發展局局長甯漢豪、房屋局局長何永賢、創新科技及工業局局長孫東、運輸及物流局常任秘書長蔡傑銘等香港特區考察北京城市副中心、河北雄安新區代表團相關官員。

中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室分管日常工作的副主任徐啟方亦有參加會見。

港澳辦副主任徐啟方（前排左五）和陳茂波（前排左六）及代表團成員參觀雄安城市計算（超算雲）中心。（政府新聞處圖片）

代表團早上則前往雄安城市計算（超算雲）中心，考察雄安新區如何通過數字化提升城市的建設和管理水平；其後參訪雄安新區中關村科技園，了解園區整體規劃建設、營運管理經驗，以及招商引資和企業進駐的情況。

代表團亦應邀出席交流座談會，徐啟方亦有出席座談會並講話。陳茂波和其他代表團成員在會上分享了對考察北京城市副中心和雄安新區的觀察和體會，特別是如何借鑑其在地下地上空間一體化規劃、空間規劃與產業布局相結合、產業發展和招商引資的優惠政策、以及智慧城市建設等方面的經驗和相關體制機制的創新，以加速推進北部都會區的發展。

陳茂波在座談會上指出，香港在「一國兩制」下，國際化優勢顯著，在資金、人才、專業服務等方面都能為兩個新區的產業和企業出海發展提供紮實支持。未來，彼此可以在金融、創科、貿易、城市管理等多個領域更多相互學習，交流互鑑，聯動發展。

財政司司長陳茂波率領的代表團今日（24日）在河北會見傳媒。（政府新聞處圖片）

較早前陳茂波亦見傳媒總結行程，指今次行程考察了12個地點，涵蓋商務區域、科創基地、交通運輸樞紐、大學校區、文化設施，以至便民的綜合服務中心等。陳茂波指，今次考察的北京城市副中心和河北雄安新區，充分展示了非常磅礡的規劃視野，基建建設速度和質量都讓人感到讚嘆，涉及不單是硬體的建設，更重要是規劃和建設之間的統籌和過程高效管理，也包括了體制的改革創新。

陳茂波又表示，在兩個區的建設中，政府主導了規劃，而市場和企業也積極地配合推動和落實，公私營攜手聯動，把產業凝聚好，把人才引進來，這些產業佈局，招商引資的經驗，都為特區政府提供了重要的參考。

陳茂波又歡迎雄安和北京的企業「出海」時，以香港作為首選平台，用好香港的資金、人才、數據、專業服務等優勢。