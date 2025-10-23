陳茂波率團訪北京副中心及雄安　為北都規劃建設招商引資取經

【北部都會區】由財政司司長陳茂波率領的特區代表團今日（10月23日）訪問北京城市副中心和河北雄安新區，考察內地主要新區開發的經驗，以推進北部都會區的規劃建設及招商引資工作。



10月23日，財政司司長陳茂波率領香港特別行政區代表團訪問北京城市副中心和河北雄安新區。圖示陳茂波（右）在北京市政府黨組成員、副市長唐文弘（左）陪同下參觀運河商務區。（政府新聞處）

北京城市副中心及河北雄安新區是在京津冀協同發展戰略中形成的北京的新「兩翼」。代表團上午到訪北京城市副中心，參訪其規劃展覽廳、運河商務區及北京城市圖書館，了解副中心城區的規劃、產業發展、營商環境、運河沿岸開發保護及公共文化設施建設的情況。代表團亦到訪中國人民大學通州校區，考察其校區規劃以及智慧校園管理的情況。

10月23日，財政司司長陳茂波率領香港特別行政區代表團訪問北京城市副中心和河北雄安新區。圖示陳茂波（前排右四）和代表團成員到訪中國人民大學通州校區，聽取有關校區發展的介紹。（政府新聞處）

下午，代表團到訪河北雄安新區，參觀了雄安啓動區綜合服務中心和東西軸線雄安城際站調度指揮中心，考察了啓動區及雄安城際站綜合交通樞紐的規劃建設。他們亦到了北京科技大學雄安校區的工地，了解其建設情況。

10月23日，財政司司長陳茂波率領香港特別行政區代表團訪問北京城市副中心和河北雄安新區。圖示陳茂波（左五）及特區代表團成員參觀北京城市副中心規劃展覽廳。（政府新聞處）

是次考察活動由中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室統籌，北京市人民政府、河北省人民政府組織活動安排。代表團昨日扺達北京後亦到訪朝陽區亮馬河，考察亮馬河復修整治項目、當地夜經濟及水岸經濟的發展，以及藍港碼頭遊船。

10月22日，特區代表團乘坐遊船考察北京朝陽區亮馬河復修整治項目，財政司司長陳茂波（右三）、財經事務及庫務局局長許正宇（右四）、發展局局長甯漢豪（右二）、房屋局局長何永賢（右五）及運輸及物流局常任秘書長蔡傑銘（右一），與北京市政府黨組成員、副市長唐文弘（左二）共同聽取關於項目的簡報。

代表團成員包括財經事務及庫務局局長許正宇、商務及經濟發展局局長丘應樺、發展局局長甯漢豪、房屋局局長何永賢、創新科技及工業局局長孫東、運輸及物流局常任秘書長蔡傑銘，以及教育局、引進重點企業辦公室、投資推廣署和相關政府部門的代表；也包括香港金融管理局、香港貿易發展局、香港鐵路有限公司、香港科技園公司、香港數碼港管理有限公司、港深創新及科技園有限公司和八家教資會資助大學的高層管理人員，以及多名工商金融和銀行界的代表。

代表團明日將繼續雄安新區的訪問行程。