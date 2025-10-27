四中全會｜李家超與團隊開學習會：貫徹四中精神是重大政治任務

特區政府管治團隊今日（10月27日）舉行會議，學習貫徹中國二十屆四中全會精神。行政長官李家超在會上表示，四中全會系統總結了「十四五」時期國家發展取得的重大成就，對未來五年發展作出頂層設計和戰略擘畫，「十五五」既是國家以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業的關鍵時期，也正值「一國兩制」實踐邁入新階段、香港加快實現「由治及興」的重要時期，香港必須繼續發揮好「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，開創經濟社會長期繁榮穩定的美好明天。



10月23日，中共二十屆四中全會在北京閉幕。（新聞聯播畫面）

中共二十屆四中全會在上周一（10月20日）至周四（23日）舉行，審議通過了《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》。李家超表示，這次全會在國家「十四五」圓滿收官、「十五五」規劃展開謀篇布局的關鍵節點召開，意義重大。

10月27日，特區政府開會，學習實徹中共二十屆四中全會精神。（李家超facebook）

四中全會強調，要團結起來為實現「十五五」規劃而奮鬥，促進香港、澳門長期繁榮穩定，推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業，推動構建人類命運共同體。李家超指出，香港在「十四五」時期迎難而上，全面深化改革，在中央大力支持及本屆政府與廣大市民不斷努力下，經濟民生持續改善，在多個不同領域取得長足進展。

李家超強調，「十五五」正值「一國兩制」實踐邁入新階段、香港加快實現「由治及興」的重要時期，學習好貫徹好二十屆四中全會精神，是當前和今後一個時期重大的政治任務。面對發展環境深刻複雜變化，戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多，香港在國家發展藍圖中找準優勢定位，積極識變應變求變，凝聚力量、開拓進取、奮發作為，發揮好獨特優勢，履行責任、把握機遇、作出貢獻。