立法會選舉｜李家超向公務員發信：投票是體現宣誓聲明的具體方式

12月7日是第八屆立法會選舉投票日。行政長官李家超今日（28日）在行政會議前見記者，主動提及今日將發信呼籲所有公務員投票。他在信中指出，投票是公務員體現擁護《基本法》、效忠香港特區的宣誓聲明的具體方式，亦體現《公務員守則》的理念。李家超在信中對公務員提出要求：「必須用好手上重要的一票，選出你心儀的議員。」



公務員（梁鵬威攝）

李家超：投票體現公務員效忠香港特區

李家超向公務員發信，要求在立法會選舉踴躍投票。他表示，投票是公民責任，公務員作為政府團隊一員，更應以身作則，以投票履行公民責任。他又指，投票是公務員體現擁護《基本法》、效忠香港特區的宣誓聲明的具體方式，亦體現《公務員守則》的理念，顯示支持特區政府施政。

要求公務員「必須用好重要一票」

李家超又形容，投票選出最合適的議員，與每一位公務員有切身關係。

《基本法》賦予立法會重要憲制職權……都直接影響政府和公務員的日常工作。選出你認為最合適的立法會議員，對你和每一位公務員同事有切身關係，必須用好手上重要的一票，選出你心儀的議員。 行政長官李家超

他最後指，已要求各部門在投票日，為需要當值同事提供一切可行措施，便利他們前往投票，亦呼籲各公私營機構、企業和組織鼓勵員工投票。