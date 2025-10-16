立法會選舉｜李家超主持研討：行政立法關係良性互動是開新篇基礎

立法會換屆選舉12月7日舉行，特區政府今日（10月16日）舉行研討會，以「行政立法同心治港創未來」為主題，討論新時代下行政立法無縫配合，提升管治效能，行政長官李家超主講。



特區政府表示，研討會旨在加深社會大眾對行政立法機關相互促進，對「一國兩制」行穩致遠以至特區良政善治重要性的認識，當局邀請了愛國愛港團體、社會各界代表，以及專家學者共同交流真知灼見，凝聚共識。



10月16日，特區政府舉行研討會，講述新時代下行政立法關係，特首李家超主講。（楊凱力攝）

李家超：本屆立法會質量高、效率高 成績有目共睹

李家超在研討會作主旨發言，他表示，國家主席習近平要求香港實行行政主導體制，行政立法機關根據基本法履行機制，相信行政立法良性互動關係是開新篇的基礎。

李家超提及2022年上任不久到立法會出席大會，回答問題，為促進良性互動主動建議每月舉行前廳交流會，每次有官員到前廳與議員溝通，及後再提出舉行互動交流會，希望行政立法團結做事貢獻香港。

10月16日，特區政府舉行研討會，講述新時代下行政立法關係，特首李家超主講。（楊凱力攝）

李家超指出，完善後的立法會成績有目共睹，行政立法機關根據愛國者治港原則發揮良性互動，今屆立法會質量高、效率高，通過130條法例、財委會審批200多項目，涉及6900多億港元。多項重要法案在今屆立法會通過，包括維護國家安全條例、完成23條本地立法、簡樸房條例草案、落實三隧分流，以及昨天通過網約車條例，解決十多年網約車規管空白問題。他指立法會立法過程嚴謹認真，政府積極回應，2022年到現時，政府提出超過1000條修正案。

李家超：過去四年證明立法會選舉是適合香港的民主制度

李家超又指，議員發言角度多元，行政立法實事求是，共同努力建設美好香港，完善選舉制度扭轉反中亂港勢力破壞情況，議會沒有拉布流會、沒有公然與外國勾結要求制裁特區官員、沒有立法會議員組織參與影響法治行為。過去四年證明，立法會選舉是適合香港的民主制度，證明選舉廣泛代表性、均衡參與，不同板塊理性論證，不會人身攻擊惡意抹黑，是高效的現象。

10月16日，特區政府舉行研討會，講述新時代下行政立法關係，特首李家超主講。（楊凱力攝）

他又表示，香港政制履行五大原則，第一全面準確落實一國兩制港人治港高度自治方針；第二是堅定維護國家主權及利益，維護香港大局穩定；第三堅持依法治港，維護憲法、基本法，提高依法治理能力及水準；第四符合香港實際情況，依法保障香港市民廣泛、均衡政治參與；第五提高香港特區治理效能，支持行政立法司法機關履行職權，確保特區機制有效運作。

他形容，完善選舉制度下立法會90名議員，三大板塊覆蓋面更廣泛均衡，議員不但反映界別利益，亦要從大局出發。他引述港澳辦主任夏寶龍指，高質量發展高水平發展，離不開高效能治理。他指相互促進體驗愛國者完善擔當，深信12月7日產生的立法會，必定延續本屆立法會良好態勢，行政立法進一步互相制衡可打開新局面，深信新一屆立法會議員會了解民意，助力特區同創未來。

李家超：冀有志之士積極參選 凝聚改革共識砥礪共進

立法會選舉提名期下周展開，李家超鼓勵愛國愛港、立場堅定、有能力、熱心服務公眾人才積極參選，希望凝聚改革共識，相互砥礪，在由治及興新征程上共同邁進。他表示特區會做好準備，確保選舉順利進行，所有選民有責任投票選出心儀愛國者入立法會，共創美好未來。

10月16日，特區政府舉行研討會，講述新時代下行政立法關係，特首李家超主講。（楊凱力攝）

政務司司長陳國基、立法會主席梁君彥、香港再出發大聯盟秘書長譚耀宗，以及全國港澳研究會顧問劉兆佳教授將作專題演講。

陳國基：良性互動即以建設更好香港為共同工作目標

陳國基指立法會作為特區政府的管治架構重要組成部份，肩負着匯聚民意監察政府，以及完善公共政策等十分重要的職能、與香港市民福祉息息相關。他又指，良性互動的立法關係是開新篇的基礎，而良性互動是指政府與立法會都是以建設更好香港為共同的工作目標，運用好行政主導制度，積極推動發展改善民生。

10月16日，政務司司長陳國基出席政府舉行的「行政立法同心治港創未來」研討會。（直播截圖）

陳國基又提到交流會行政長官互動交流會，革新了過去一問一答的模式，議員可以就以與行政長官提問，以及表達意見或者兩者兼備。他形容，過去的議會嘩眾取寵以及對抗、「拉布」等方式拖垮議程，導致惠及民生的法案無法及時通過，如今立法會不但無需處理無聊的問題，更可聆聽重要意見以及落實。

他又提到，立法會花了50小時審議維護國家安全條例草案，一絲不苟，使條例更加嚴格完善。

梁君彥：選舉公平競爭 爭連任議員不會有特別祝福

立法會主席梁君彥指，中央是香港堅實後盾，成功落實愛國者治港原則，奠定穩定基礎。他指現屆立法會高效團結，在健康氛圍下不再劍拔弩張，而是緊扣民生福祉，行政立法良性互動取得了鼓舞成績。

今屆立法會會期內，政府有一半修正案是吸納議員意見後提出，梁君彥形容這個情況前所未有，突顯政府衷心聆聽議員意見，議員也認真履職而不是作無謂刁難，最大受惠者是香港社會。

10月16日，立法會主席梁君彥出席政府舉行的「行政立法同心治港創未來」研討會。（直播截圖）

梁君彥重提自己打破常規，對維護國家安全條例草案投下贊成票，證明維護國家安全人人有責。他又表示，立法會不斷完善，本屆立法會自發優化履職制度，回應社會對議員期望，是任重道遠的體現。他相信，最近四年的新常態不會止步，將在新一屆立法會延續。

近日不少議員不競逐連任，梁君彥相信大家理解議員做出的決定，例如家庭原因、交棒等。他又指，過去幾屆都有不少於三成議員沒有連任，第四第五屆更超過四成，證明是健康、自然的，相信議員卸下立法會身分仍會關心社會，在不同崗位貢獻香港。

他又表示，爭取連任的議員不會有特別祝福，大家在同一起跑線公平競爭，寄語有意出選人士要全力爭取市民支持，才可以在競爭激烈的選舉中勝出。有信心可選出年輕有為新一代。

譚耀宗：行政立法並肩作戰 須無縫合作

全國港澳研究會副會長曁香港再出發大聯盟秘書長譚耀宗表示，這次研討會給予機會探討新時代治港行政立法的關係。他引述中央港澳辦主任夏寶龍指，立法會議員是管治的重要一環，積極擔當作為與特區政府良性互動，為香港良政善治更好發揮。

他認為，今次研討會來到第8屆、相信行政長官原意想讓新議員熟習、做到「無縫」；會上，他又指自己「無咩好講」，「我16年時離開、所以隔咗咁多年要我講行政立法關係，講嘅嘢都講晒，如果重複大家唔好介意，聽咗就算」。

10月16日，香港再出發大聯盟秘書長譚耀宗出席政府舉行的「行政立法同心治港創未來」研討會。（直播截圖）

有逾三十年議會經驗的譚耀宗認為，政府做出成績立法會固然有功勞，「做得唔好立法會都有責任」、所以行政立法要並肩作戰，故此應「無縫合作」。他勉勵選舉後選出的新任議員努力工作，強調行政與立法關係是命運共同體。

譚耀宗又勉力新議員要主動作為，不能再延續過去立法會處於被動接收的慣常做法。他舉例指，香港現時加快推動北部都會區發展、除了政府提出方案，立法會又是否可以做得更多，包括提交建議報告及相關意見交給政策局，並加快審議。他再舉例指，立法會最近通過了施政報告，如何令讓政策繼續發酵、發揮，也能體現出行政立法關係的團結。

譚耀宗強調，他相信議員積極的態度一定能夠對行政機關造成壓力，不要以為「立法會乜都過」，他更明言立法會不是橡皮圖章。譚耀宗最後呼籲全港市民，包括公務員、各行各業、社團組織一起動員，用手中一票表達支持愛國愛港、「一國兩制」的視野，為香港更美好的明天投下信任一票。

劉兆佳：回歸後至四年前 行政立法背道而馳

全國港澳研究會顧問劉兆佳表示，基本法規定行政立法關係是相互制衡及合作，要體現良性互動。他指基本法期望行政立法機關相互尊重、信任、體諒、理性務實，要求行政立法機關從大局出發，要注重提升香港治理水平。

10月16日，全國港澳研究會顧問劉兆佳出席政府舉行的「行政立法同心治港創未來」研討會。（直播截圖）

劉兆佳坦言，由回歸後到四年前，香港的行政立法關係可能背道而馳，行政主導只是鏡花水月，或許基本法起草者沒有考慮到政治干預。他指行政立法良性互動前提是愛國者治港，行政立法要分工合作互相促進。

劉兆佳續指，過去四年行政立法相互信任、彼此尊重，而未來香港面對嚴峻國際政治經濟形勢，加上內部民生情況，行政立法要展示新作為。他期待香港在過去四年基礎踏上新的發展台階。

10月16日，全國人大常委李慧琼在政府總部出席行政立法關係研討會。（直播截圖）

李慧琼：議員與司局長可在共同關心議題形成更大合力

在研討會問答環節，全國人大常委、現屆立法會內務委員會主席主席李慧琼率先發言。她表示自己作為資深的議員，經歷了香港非常混亂的階段，亦經歷了由治及興。她表示，行政立法關係要團結。她指出，現時每個議員最少有兩個辦事處，如果可以更有效地聯繫辦事處，就可更好地向市民宣傳，讓市民知道政府的工作。她又指，每個司局長都有調研工作，與立法會議員在共同關心議題可以有更好認識，形成更大合力。

10月16日，全國政協常委施榮懷出席政府舉行的「行政立法同心治港創未來」研討會。（直播截圖）

施榮懷：政協是治理團隊的「兵」 盡力動員企業投票

全國政協常委施榮懷發言時表示，如果特區政府在行政立法過程需要政協委員，「有用得着的地方請隨時出聲」。他強調，政協委員是特區治理團隊之一、是「兵」。他又表示，選出好的立法會團隊對經濟發展很重要，會盡力推動大小企業發動員工投票。

10月16日，工聯會會長、立法會議員吳秋北出席政府舉行的「行政立法同心治港創未來」研討會。（直播截圖）

吳秋北：議員要講出香港特色民主的好處

立法會議員、工聯會議員吳秋北發言時稱，很高興今屆政府與立法會建立良好互動關係，做出例如簡樸房、網約車、三隧分流等成績。他認為良政善治是經濟發展、民生發展的保障，各個環節都需要行政立法相互配合。

吳秋北又指，議員需要把這屆政府與立法會產生的成講好，講出實質的成績及香港特色民主好處，讓真正可以使市民受惠、服務香港的人士積極在立法會工作。他亦呼籲各位市民積極投票。