立法會選舉｜李家超惜別午宴告吹　議會「低氣壓」傳一女議員灑淚

【立法會選舉2025】立法會選舉提名期下周展開，特首李家超原定周五（17日）與臨近屆尾的立法會舉行「惜別午宴」，今天（15日）宣布取消。立法會秘書處解釋，近日許多不同議員向主席梁君彥反映，現時希望可聚焦處理選舉事宜，故通知行政長官辦公室並得到他們理解後，決定不舉行「惜別午宴」。



連日來多名立法會議員宣布不連任，棄選傳言滿天飛，政圈「低氣壓」。《香港01》四出打聽，綜合多方消息，據聞一名盛傳下屆將會「出局」、有政黨背景的女議員，在立法會前廳灑淚。而原本議員們計劃下周四（23日）立法會會期結束當天吃「畢業飯」告別本屆議會，最後也告吹，據聞以場地問題作為交代原因。多名議會中人坦言沒心情吃「畢業飯」，取消聚餐可避免尷尬氣氛。



立法會連日棄選 政圈「低氣壓」

「7字頭」的立法會主席梁君彥、馬逢國同步打響棄選立法會頭炮後，近日多名年過70歲的資深議員棄選，全部身兼行會成員，包括張宇人、陳健波及林健鋒。《香港01》早前報道身兼行會召集人的75歲新民黨主席葉劉淑儀也勢危，預料她連同其餘所有「7字頭」議員也不能留低。

立法會日前有多個委員會會議召開，門外氣氛凝重。葉劉淑儀現身會議廳外走廊，向門外守候的記者指「唔好阻住我開會、行開」。會後，記者追問未能連任的傳聞，葉劉一度耍手，隨後說：「我哋新民黨適當時候會宣布，請各位唔好騷擾我」。

另一名年過70歲的經民聯主席盧偉國日前也被追問對「七十大限」的看法，他表示：「嘩、又問呢啲嘢啊」，至前天（13日）宣布棄選。

議員「畢業飯」之約告吹

截至今天（15日）累計15名議員棄選。傳言滿天飛，政圈頓時變得「低氣壓」。《香港01》獲悉，原本議員們計劃在10月23日立法會會期結束當天，共晉晚餐告別本屆議會，由下屆接任立法會主席呼聲較高的金融界立法會議員陳振英提供場地，初步擬訂在中環一棟大廈的餐廳舉行。不過，近日氣氛凝重，「畢業飯」之約告吹。據聞，以場地問題交代原因。

多名議會中人坦言沒心情吃「畢業飯」

多名議會中人坦言沒心情吃「畢業飯」。有代議士坦言若最終有三分之一議員離開議會，取消聚餐可避免尷尬氣氛，「唔通30個對住60個唔知點咁」。有議員亦理解取消「畢業飯」，認為這段時間同事間氣氛沉重，相信不可抗力下取消晚宴是最好的安排。加上，10月24日下屆立法會選舉提名期展開，相信又一輪忙碌日子，沉澱一下是需要的。

