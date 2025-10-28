立法會選舉｜李家超向公務員發信籲投票　未正面答不投票會否懲罰

立法會選舉12月7日舉行，行政長官李家超今日（28日）出席行政會議前會見傳媒，主動提到今日將發信呼籲所有公務員投票。被問到會否要求公務員申報有投票，對不投票的公務員會否施以懲罰，他未有正面回應，只是說公務員應該履行公民責任投票。他承認曾向澳門「取經」選舉經驗，今次選舉的指標是各方面努力做到最好，沒有其他硬指標。



10月28日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（楊凱力攝）

參選者不少新面孔影響投票意欲？李家超：氣氛會帶動投入

目前已有28名立法會議員棄選，「7」字頭資深議員更全部退下火線。李家超被問到立法會換屆選舉不少新面孔、政治素人參選，會否影響投票意欲，他回應指立法會選舉對香港意義重大，「相信參選者會很努力比拼政綱，介紹自己、推廣自己以及參與辯論，氣氛會帶動大家對選舉的投入」。

他希望所有人都積極投入選舉，因為選舉利益涉及選民、涉及每個人，「各方面都要努力，參選人和政府以及所有人都要努力，用自己的一票投下認為最合適的議員參與共同管治香港的人。」

李家超發信呼籲公務員投票 未正面答不投票會否懲罰

澳門特首岑浩輝在今年澳門立法會選舉期間，以發信和公開表態的形式，兩度向三萬名公務員強調選舉是「非常重要的政治活動」，要求公務員積極投票。李家超被問到及會否要求公務員以身作則投票，並且要求公務員申報有投票，不投票的公務員是否會被懲罰。

他指，公務員是特區落實政策的重要成員，是應該要投票，且選出適合的立法會議員對政府施政和公務員的日常工作都很重要。他表示，今日將發信給所有公務員，指出公務員的特別角色，呼籲其履行公民責任，以身作則投票。

投票率設指標？李家超：各方面努力做到最好

有指港府曾向澳門立法會選舉「取經」，更傳聞政府訂下36%投票率目標，李家超指選管會主席已經呼籲所有人投票，也呼籲組織和企業鼓勵員工投票，政府也會響應呼籲，鼓勵公務員投票。他指，已經設定目標，就是在各個方面努力做到最好，無任何其他硬指標。

做到最好就係我哋指標，無任何其他硬指標。 李家超

曾向澳門「取經」 李家超：全政府、全香港動員籲投票

李家超說，澳門最近舉行了非常成功的立法會選舉，港府一直與澳門有良好交流，現在做的事情也是從澳門學到的經驗，即必須提高市民對選舉的興趣、對選舉重要性的理解，「我們不但全政府動員，更會全香港動員呼籲履行公民責任，呼籲所有人投票，呼籲企業鼓勵員工投票。」