立法會選舉｜江旻憓傳出戰旅遊界　馬會：今日起暫停所有職務

立法會選舉提名期下月6日結束，政界曾盛傳前香港劍擊代表江旻憓會出戰旅遊界。馬會向《香港01》表示，她於11月1日起暫停馬會所有職務。消息指，她是否參選是她個人決定，馬會不會亦不應有任何參與。



消息指，江旻憓11月1日起暫停馬會職務。（資料圖片／袁志浩攝）

▼2025年8月11日 江旻憓正式成為馬會對外事務助理經理▼



《香港01》早前報道，江旻憓有機會出征參加地區直選 「劍指」新界北，不過，至今未有動靜其中一個原因，是小時候隨家人移居加拿大的江旻憓，持有外國居留權，不符合參戰地區直選的資格，短期內難以放棄外國居留權。

功能界別容許議員擁外國居留權 傳江旻憓出戰旅遊界

不過，立法會有12個功能界別容許擁外國居留權參戰，江旻憓參選終現「曙光」。政圈傳江旻憓被鼓勵轉戰功能界別選舉，其中一個方案是旅遊界。對手是經營旅行社的觀塘區議員馬軼超。

若江旻憓轉戰旅遊界，對手是經營旅行社的觀塘區議員馬軼超。（資料圖片／左朗星攝）

江旻憓任職的馬會積極推動賽馬旅遊

江旻憓今年8月11日任職香港賽馬會對外事務助理經理，馬會近年積極推動賽馬旅遊，又將馬場建立成為旅遊景點，未知是否符合入閘規定，即參選人要與業界有「密切聯繫」的要求。

江旻憓任職的香港賽馬會近年積極推動賽馬旅遊。（資料圖片／鄭子峰攝）

現任旅遊界姚柏良傳轉戰選委界

政圈相信，若果江旻憓落實出戰旅遊界，至今未表態競逐連任的現任旅遊界議員姚柏良，則有機會轉戰選委界，中旅集團中人出任旅遊界議員的做法將會「斬纜」。