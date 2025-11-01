立法會選舉｜江旻憓傳出戰旅遊界 馬會：今日起暫停所有職務
撰文：歐陽德浩
出版：更新：
立法會選舉提名期下月6日結束，政界曾盛傳前香港劍擊代表江旻憓會出戰旅遊界。馬會向《香港01》表示，她於11月1日起暫停馬會所有職務。消息指，她是否參選是她個人決定，馬會不會亦不應有任何參與。
《香港01》早前報道，江旻憓有機會出征參加地區直選 「劍指」新界北，不過，至今未有動靜其中一個原因，是小時候隨家人移居加拿大的江旻憓，持有外國居留權，不符合參戰地區直選的資格，短期內難以放棄外國居留權。
功能界別容許議員擁外國居留權 傳江旻憓出戰旅遊界
不過，立法會有12個功能界別容許擁外國居留權參戰，江旻憓參選終現「曙光」。政圈傳江旻憓被鼓勵轉戰功能界別選舉，其中一個方案是旅遊界。對手是經營旅行社的觀塘區議員馬軼超。
江旻憓任職的馬會積極推動賽馬旅遊
江任職的香港賽馬會近年積極推動賽馬旅遊，又將馬場建立成為旅遊景點，未知是否符合入閘規定，即參選人要與業界有「密切聯繫」的要求。
現任旅遊界姚柏良傳轉戰選委界
政圈相信，若果江旻憓落實出戰旅遊界，至今未表態競逐連任的現任旅遊界議員姚柏良，則有機會轉戰選委界，中旅集團中人出任旅遊界議員的做法將會「斬纜」。