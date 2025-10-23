江旻憓傳選立法會　馬會高層稱不干涉　選舉日撞賽馬日場內有宣傳

【立法會選舉2025】立法會選舉提名期明日（24日）展開，政界盛傳，巴黎奧運奪金的前香港劍擊代表、現為賽馬會對外事務助理經理的江旻憓將參加地區直選。今日（23日）港府和選舉管理委員會立法會換屆選舉啟動禮後，前政制及內地事務局副局長、香港賽馬會內地事務部主管陳岳鵬表示，不會參與個別同事的參選決定，相關安排屬個人行為，機構不予干涉。



江旻憓在2021年獲頒「傑青」，而政界盛傳江旻憓將參加今屆立法會地區直選。（夏家朗攝/資料圖片）

馬會透過全港逾100個營運場所包括投注站宣傳選舉信息

陳岳鵬今日在立法會換屆選舉啟動禮後表示，馬會高度重視今次立法會換屆選舉，將透過全港逾100個營運場所，包括辦公大樓、馬場、會員會所、場外投注站等向顧客、會員及逾2萬名員工宣傳選舉信息。至於12月7日第八屆立法會選舉日沙田馬場有日馬賽事，陳岳鵬指，當日將在場內展示政府宣傳品，透過大屏幕提醒市民欣賞賽事之餘，不忘履行公民責任投票。馬會亦容許值班員工在辦公時間內前往投票，提供交通津貼，方便同事投票。

前政制及內地事務局副局長、香港賽馬會內地事務部主管陳岳鵬（右）10月23日表示，不會參與個別同事的參選決定，相關安排屬個人行為，機構不予干涉。 （資料圖片/吳煒豪）

江旻憓於中國人民大學法律碩士畢業。（＠vmwkong相片）

對於有政傳現為馬會員工的江旻憓將參加地區直選，陳岳鵬表示，不會參與個別同事的參選決定，相關安排屬個人行為，機構不予干涉。