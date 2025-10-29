立法會選舉｜江旻憓棄直選傳轉戰旅遊界　少數界別可擁外國居留權

【立法會選舉2025】立法會選舉提名期下月6日結束，政界盛傳出選的巴黎奧運金牌、前香港劍擊代表江旻憓，至今未報名參選新界北直選。《香港01》早前報道，至今未有動靜其中一個原因，是小時候隨家人移居加拿大的江旻憓，持有外國居留權，不符合參戰地區直選的資格，短期內難以放棄外國居留權。



不過，立法會有12個功能界別容許擁外國居留權參戰，江旻憓參選終現「曙光」。政圈傳江旻憓被物色研究轉戰功能界別選舉，其中一個方案是旅遊界。她任職的香港賽馬會近年積極推動賽馬旅遊，又將馬場建立成為旅遊景點，未知是否符合入閘規定，即參選人要與業界有「密切聯繫」的要求。



江旻憓。（夏家朗攝/資料圖片）

江旻憓曾被物色出征地區直選 一度「劍指」新界北

現年31歲的江旻憓有「微笑劍后」稱譽，她曾多次奪得世界大賽冠軍，去年更在巴黎奧運奪得女子重劍金牌，為香港創造歷史。她後來結束職業生涯，加入馬會，現為對外事務經理。

今年立法會選舉擁有20席的地區直選，料區區有競爭。政界早前盛傳江旻憓被物色參加地區直選，「劍指」新界北選區。據聞，有關方面希望帶動選舉氣氛，目標是每區至少有四至五名候選人，最理想的組合是除了各個有地區基礎的主要政黨均推舉候選人，還有獨立人士上陣。江旻憓若參選，原本或可藉明星效應提升選舉熱度，亦可望提高投票率。

江旻憓於中國人民大學法律碩士畢業。（＠vmwkong相片）

江旻憓論文提及香港選舉制度 七月成為全國青聯常委

江旻憓對政治並不陌生，在反修例風波後曾攻讀中國人民大學法律碩士，畢業論文以「憲法學與香港基本法」作為研究方向，以「透過『佔中事件』反思香港特區選舉制度完善路徑」為題，反思香港選舉制度。

在美國史丹福大學讀書的她，曾在論壇上分享「美國人不了解中國」，認為自己既然「代表中國香港」，就更應好好學習，「唔好失禮人」。她目前擔任青年發展委員會委員，今年7月成為全國青聯常委。

「2025全運會香港賽區」今天（22日）在Facebook發布片段，本身是賽馬會對外事務助理經理的江旻憓，被傳參選立法會後首現身。（2025全運會香港賽區FB）

江旻憓參選有「障礙」 持外國居留權料直選入閘告吹

立法會選舉提名期下月6日結束，江旻憓至今未報名參選，任職的賽馬會日前表示不會干涉。

據《香港01》了解，至今未有動靜其中一個原因，是小時候隨家人移居加拿大的江旻憓，持有外國居留權。根據《基本法》，立法會由在外國無居留權的香港永久性居民組成，換言之參選地區直選的「障礙」之一，是要放棄外國居留權。

地區原本已部署人馬為江旻憓助選

消息指，原本地區已部署有經驗的人馬，一旦江旻憓報名參選，可提供適切協助，畢竟她沒有選舉經驗，惟放棄外國護照「障礙」難短期內處理，預料入閘參選直選告吹。

沙田區議員廖子聰「空降」新界北

新民黨上周六（25日）公布的出戰名單中，多了一位之前沒有在傳聞名單中的參選人，就是沙田區議員廖子聰。雖然廖子聰是委任議員，但其區議會服務的沙田選區，牽涉新界東北或新界東南，而非新界北，今次「空降」舉動，有傳是後加的名單。

新界北目前已宣布參選的包括民建聯「票王」區議員姚銘、新民黨廖子聰、工聯會曾勁聰，以及盛傳有意捲土重來出戰的港區全國人大代表沈豪傑。

香港特區立法會由在外國無居留權的香港特區永久性居民中的中國公民組成。但非中國籍的香港特區永久性居民和在外國有居留權的香港特區永久性居民也可以當選為香港特區立法會議員，其所佔比例不得超過立法會全體議員的百分之二十。 《基本法》第67條

目前立法會容許12個功能界別的議員擁有外國藉，包括法律界、會計界、工程界、建測規園界、地產及建造界、旅遊界、商界一、工業界一、金融界、金融服務界、進出口界及保險界。

江旻憓傳轉戰旅遊界 少數界別可擁外國居留權

政界傳江旻憓參選終現「曙光」，被物色研究轉戰功能界別選舉，其中一個方案是旅遊界。參選人要是已登記為旅遊界功能界別的選民，或與該界別有密切聯繫。江旻憓任職的香港賽馬會近年積極推動賽馬旅遊，又將馬場建立成為旅遊景點，未知是否符合入閘規定，即參選人要與業界有「密切聯繫」的要求，則視乎選舉主任的判斷。