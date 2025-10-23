立法會選舉．持續更新｜提名期10.24至11.6 52人已表態參選
2025年立法會換屆選舉的提名期由10月24日（星期五）開始，至11月6日（星期四）結束。迄今已有23名現屆議員宣布棄選，意味來屆立法會將有不少新面孔。《香港01》整合三大界別選情，持續更新候選人名單。
持續更新｜2015年立法會參選人數
分區選舉 27
功能界別 10
選委界別 14
三大政黨搶閘公布名單 4現屆議員表態爭連任
提名期未正式開始，已有三個主要政黨公布參選名單。議會最大政黨民建聯將派出26人參選，其中13人參加地區直選；工聯會派出16人，現屆立法會7名議員全部有得「留低」；自由黨將有5人參選。
另外至少四名現屆議員，包括選委界管浩鳴、九龍中楊永杰、九龍西梁文廣、科技創新界邱達根已表態競逐連任，實政圓桌地區幹事莊豪鋒則將代替其召集人田北辰，在新界西北出選。
工聯會派16人出戰 所有議員爭連任無須「交人頭」
工聯會派16人出戰，較上屆9人多，包括全數7名現任議員，都會爭取連任，只是當中4人要「轉跑道」。換言之，有別於其他政黨盛傳要「交人頭」換人的做法。梁子穎由勞工界轉戰選委界；同樣勞工界的郭偉强轉戰港島西，他曾是香港島立法會議員；陸頌雄由選委界轉戰新界西北直選，選區包括他曾服務的元朗。
自由黨5人出選棄航運交通界 張宇人：難講點解
自由黨公布立法會選舉參選名單，黨主席邵家輝、副主席李鎮強分別競逐連任批發及零售界和選委界議員，飲食界張宇人交棒予梁進。地區直選方面，港島東派東區區議員阮建中競逐、港島西派曾任教育局政治助理的現任中西區區議員楊哲安搶灘。
民建聯敲定26人出戰 3選區「內鬨」 5現任議員出局
建制大黨民建聯主席陳克勤公布選舉部署。一如《香港01》此前報道，民建聯將派出26人參選，其中13人參加地區直選、5人參加功能界別選舉、8人參加選委界選舉，當中包括14名爭取連任的現任議員。
選功能界別需是該界別登記選民或有密切關係
功能界別方面，有12個組別接受非中國公民或擁有外國居留權的香港永久性居民遞交提名，包括：法律界；會計界；工程界；建築、測量、都市規劃及園境界；地產及建造界；旅遊界；商界（第一）；工業界（第一）；金融界；金融服務界；進出口界，以及保險界。
功能界別選舉的獲提名人士必須是有關功能界別的已登記選民，或與有關功能界別有密切聯繫。
功能界別選舉的每位獲提名人士必須得到最少10名但不多於20名有關功能界別的已登記選民簽署同意提名，而每名選民可簽署提名人士參選的提名表格最高數目，不得超逾有關功能界別的席位數目。功能界別選舉的每位獲提名人士亦必須同時得到最少10名但不多於20名選舉委員會委員簽署同意提名，當中須包括選舉委員會五個界別中的每個界別不少於2名但不多於4名委員的提名。
地區直選20席 需獲100名該區市民提名 10名選委提名
地方選區每位獲提名人士必須得到最少100名但不多於200名有關選區的已登記選民簽署同意提名，且必須同時得到最少10名但不多於20名選委簽署同意提名，當中須包括選委會5個界別中的每個界別不少於兩名但不多於4名委員的提名。
選委界需10名選委提名 獲提名人不需是選委會委員
至於選舉委員會界別選舉方面，每位獲提名人士必須得到最少10名但不多於20名選舉委員會委員簽署同意提名，當中須包括選舉委員會5個界別中的每個界別不少於2名但不多於4名委員的提名。每名選舉委員會委員只可就選舉委員會界別選舉簽署一份提名表格。選舉委員會界別選舉，獲提名人士無須為選舉委員會委員。
提名表格可於辦公時間內（周一至周五上午9時至下午5時、周六上午9時至中午12時，在選舉事務處兩個辦事處或有關的選舉主任辦事處索取，亦可於各區民政事務處索取，或於選舉網站下載。