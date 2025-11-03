立法會選舉｜警察協會前主席陳祖光出征選委界：為港服務不分階層

【立法會選舉2025】立法會選舉提名期本周四結束，警察員佐級協會前主席陳祖光今日（11月3日）報名出戰選委界，協會另一前主席林志偉擔任其選舉代理人。現為四川省政協委員的陳祖光表示，自己仍有能力為香水金山和國家服務，強過「為香港服務沒有分階層」。



11月3日，警察員佐級協會前主席陳祖光報名竸逐立法會選委界議席。（楊凱力攝）

陳祖光曾在警隊工作38年，2012年至2018年擔任警察員佐級協會主席，後來交棒予林志偉，轉任協會主席顧問。他在2019年退休，同年參選區議會，出戰紀律部隊宿舍集中的觀塘「雙順」選區，但低票落敗。近年他間中撰文評論香港時政。

承諾推動經濟復蘇振民生：唔會空談，只會實幹

陳祖光在今日下午到政府總部交表，林志偉、立法會議員梁美芬和基本法委員會前副主任譚惠珠等人為其站台。陳祖光表示，自己仍有能力為香港和國家服務。被問及會否擔心比較難爭取工商界支持時，他回應道：「為香港服務沒有分階層」。

陳祖光在社交平台宣布參選決定時又表示，深信唯有團結、務實、為民發聲，才可以重拾繁榮穩定。他承諾爭取經濟復蘇、改善民生、捍衛香港核心價值，強調自己「唔會空談，只會實幹」。

屈穎妍8月倡退休警成立法會「政治新血」

退休警員選立法會的消息在今年8月底已引起關注。當時專欄作家屈穎妍在電視節目中她借做了40年警察的林志偉退休，引伸出55歲便可退休的紀律部隊，其實至少還可以服務社會十幾年，認為立法會換屆如果能好好利用打過仗的悍將，不失為政黨以外的政治新血新選擇。

陳祖光現時出任支持警察及家屬的「同仁基金會」主席，鼓勵警察子女到內地就學。2022年，他以「特邀人士」身分，出任四川省政協委員，當時他受訪稱獲港澳辦邀請出任政協，感謝國家給予他機會在政治崗位上服務，感到光榮。