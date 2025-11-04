立法會選舉｜四大商會鼓勵員工12.7投票 當日提供半天有薪假期
【立法會選舉2025】12月7日是第八屆立法會選舉投票日，四大商會（香港中華總商會、香港中華廠商聯合會、香港工業總會及香港總商會）今日（11月4日）公布，會推動多項具體行動鼓勵投票，包括為參與投票的員工提供半天有薪假期，鼓勵其履行公民責任。
四大商會呼籲工商界便利員工投票
四大商會表示，第八屆立法會選舉不僅關乎香港未來四年的整體發展與市民福祉，更是推進優質民主的重要一步，意義重大，社會各界有責任選出愛國愛港和德才兼備的立法會議員，以組成一個更高效、更高水平的立法會，與特區政府攜手推動香港穩步前行、開創新局。
四大商會又呼籲所有會員企業及其他工商界企業積極響應，儘可能採取彈性上班及補假安排，便利員工投票，展現工商界的承擔與團結。
