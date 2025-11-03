立法會選舉｜廣西社團總會會長、城大校董會主席出征選委界

【立法會選舉2025】第八屆立法會選舉提名期踏入倒數第四日，共有40席的選舉委員會界別，參選人數已超過議席總數，今日（11月3日）再有多名社會不同界別人士加入戰團，包括香港廣西社團總會會長文頴怡、城市大學校董會主席魏明德、測量師劉振江、大律師吳英鵬。



立法會選舉2025｜提名戰開打 議會新舊交替最新動向 深度分析

11月3日，廣西社團總會會長文頴怡報名參選立法會選委界。（何夏怡攝）

文頴怡：想建設更有希望與溫度的香港

文頴怡今早到政府總部交報名表。她表示，參選決定源自在基層群體服務的經驗，她平時關注長者、青年、單身家庭的困難，想建設更有希望和溫度的香港。她又說，兩年前出任港區全國人大，和內地團體交流不少長者等議題，希望可以用這些經驗，推動香港多元發展。她強調，如果能當選，必會推動香港和內地協同發展，並活用社團優勢，做好地區工作。

立法會議員蘇長榮為文頴怡站台，形容她專業能力強，稱在廣西社團總會工作時，見證她團結同鄉力量，為廣西、香港發展付出努力，又讚揚她對基層需要了如指掌，如果能加入立法會，可以利用多元背景貢獻香港。

文頴怡透露自己經拿到足夠提名，名單會在確認候選人資格後公布。被問及個人優勝之處時，她指各個參選人都有優勢，強調自己多年在慈善團體和基層服務，了解市民需要，也擔任全國人大，有參政議政能力，相信可以擔任好立法會議員。

11月3日，城市校董會主席魏明德報名參選立法會選委界。（何夏怡攝）

魏明德：希望將香港發展成為教育樞紐

身兼港區全國政協委員的城大校董會主席魏明德亦在今早報名。他的政綱包括高等教育、金融經濟、聯通內外、社會民生四個部分。他表示，希望將香港發展成為教育樞紐，另外亦全力支持不同商會人士開拓內地和國際市場，以及發展更多不同金融產品、幫內地企業出海。

魏明德續指，國家「十五五」規劃機會無限，幫助香港照準定位，既可以服務國家，也增強香港未來經濟動力。

被問到如何評估勝算，魏明德指自己在不同領域經驗豐富，不但有全國政協背景，又從事國際金融超過三十年，還有有社會服務經驗，希望可以在立法會發揮這些經驗。他透露獲得18人提名，包括前西九文化區董事局主席唐英年、全國政協常委吳良好、譚錦球等。

11月3日，大律師吳英鵬報名參選立法會選委界。（何夏怡攝）

吳英鵬：推進灣區規則銜接和北都專屬立法

大律師吳英鵬在全國人大常委會香港基本法委員會副主任黃玉山、選委界立法會議員梁美芬、全國人大代表徐莉等人陪同下報名。他表示自己擁有香港與内地雙重律師資格，多年進行跨境法律執業和教學，如今香港正處於由治及興的關鍵節點，他想進一步服務香港。

政綱方面，吳英鵬稱想維護好「一國兩制」，落實好行政主導，推動行政立法良性互動；高質量推進大灣區規則銜接和北部都會區專屬立法工作；優化跨境法律服務；促進民生改善、青年發展和社會共融等。

梁美芬表示，吳英鵬是她的學生，她欣賞對方維護法治的精神，希望各界給這樣的年輕法律界人士機會。徐莉則稱，認識吳英鵬多年，吳經常在地區提供法律服務，體現了香港人才制度的優秀之處。

劉振江：希望市民「住大啲」及推行「雙引擎」策略

香港測量師學會前會長劉振江報名時形容自己有逾三十年的測量師專業背景，亦參與多項政府土地開發與城市規劃的諮詢工作，故有能力協助政府立法與制定政策，推動社會進步與經濟發展。

他表示，關注改善生活空間及興建更宜居的住宅，希望讓市民「住大啲」及吸引人才來港。他又認為，推行北都「雙引擎」策略至為關鍵，務求公帑用得其所。他同持提出持續提升核心商業區，鞏固香港作為國際金融中心的領導地位。

被問為何不參選功能界別，劉振江稱已考慮很長時間，覺得選委會界別可以與各界有更多聯繫，服務全香港市民。他收到18個提名，包括現任立法會議員劉國勳。