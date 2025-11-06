進博會｜港府辦地企業出海推介會　李家超：香港可成最佳拍檔

特區政府今日（11月6日）在上海舉辦「香港：內地企業出海首選平台」推介大會，行政長官李家超致辭時表示，很高興不同內地企業通過香港平台進行籌融資、設立國際業務總部或財資、科研，供應鏈管理中心等，走向世界，香港會繼續強化「超級聯繫人」和「超級增值人」的雙重角色，成為內地企業出海的最佳平台、最佳拍檔。



中央港澳辦、國務院港澳辦常務副主任徐啟方致辭時表示，國家「十五五」規劃建議為香港的自身發展和更好服務國家大局指明了前進方向，在中央政府全力支持與特區政府及社會各界共同努力下，香港作為內地企業出海首選平台的功能作用將愈發彰顯，內地企業通過香港走出去的成功案例將不斷湧現。



11月5日，行政長官李家超巡視第八屆進博會香港展區。（李家超facebook）

推介大會以「香港通道．滬港攜手．邁向全球」為主題，李家超表示，港府重視滬港合作，全力推動雙城發展。他憶述，去年11月曾於上海舉辦投資香港推介大會，當時熱切感受到內地企業活力蓬勃的發展動能，大家積極了解香港能助力企業走向國際平台的專業服務，令他深感鼓舞。

李家超指出，國家實施高水平雙向對外開放戰略，鼓勵內地企業「走出去」，既善用內地的產能，同時助力它們所到地區的經濟和社會發展。內地企業出海的進程中，需要大量資金和專業服務的支持，也需要一個國際化的商業平台，讓產品及技術與國際接軌，更有效對接海外市場的需求，而香港在「一國兩制」下擁有內聯外通的優勢，匯聚全球資金與優秀人才。

11月6日，行政長官李家超在上海出席「香港：內地企業出海首選平台」推介大會並致辭。（政府新聞處）

今年9月發表的《施政報告》提出設立一站式平台內地企業出海專班，李家超表示，專班已在上月初成立，並已開展工作。他強調，香港會繼續主動對接國家戰略，與內地攜手開創合作共贏新篇章。

徐啟方：十五五建議為香港指明前進方向

徐啟方致辭時形容，在中央政府大力支持下，李家超帶領特區政府和社會各界銳意進取，奮發有為。他指出，粵港澳大灣區經濟總量已躍升至全球主要灣區前列，深圳、香港、廣東創新集群排名全球首位，香港國際金融中心地位穩居世界第三，全球競爭力重返三甲，世界人才排名躍升至亞洲第一、世界第四，這一系列事實充分證明，東方之珠魅力依舊。

港澳辦副主任徐啟方（前排左五）上月與財政司司長陳茂波（前排左六）率領的特區代表團成員參觀雄安城市計算（超算雲）中心。（政府新聞處圖片）

徐啟方又表示，中共二十屆四中全會通過「十五五」規劃建議，提出促進香港、澳門長期繁榮穩定，為香港自身發展和更好服務國家大局指明了前進方向，堅信在中央政府全力支持下，在特區政府及社會各界共同努力下，香港的獨特優勢和重要作用將更加鞏固。