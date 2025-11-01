APEC峰會．拆局｜深圳主辦APEC　香港也可發揮「主場優勢」

國家主席習近平今日（11月1日）在韓國慶州舉行的亞太經合組織（APEC）第三十二次領導人非正式會議上宣布，下屆峰會將於明年11月在中國深圳舉辦。這將是中國第三次主辦APEC峰會。



中國重視藉由「主場外交」增強國際話語權與影響力，從2001年的上海、2014年的北京，到即將到來的深圳，三個主辦城市的變遷，清晰地勾勒出中國從融入全球經濟、引領區域合作，到塑造全球創新格局的戰略蛻變。對香港來說，深圳主辦APEC，絕不僅僅是鄰居辦喜事，而是極需把握與積極利用的戰略契機。如何將地緣之利轉化為發展紅利，是香港必須認真完成的時代答卷。



APEC峰會11月1日結束後，一眾與會領袖合照。（Reuters）

APEC見證中國國際角色變遷

APEC峰會每年舉行一次，由各成員體協商輪流主辦。中國在1991年加入APEC，2001年10月首次成為主辦國，選址上海。時值中國正式成為世貿組織成員前夜，APEC峰會對中國來說有如走向世界的「成年禮」。當年峰會主題「新世紀、新挑戰：參與、合作，促進共同繁榮」，鮮明地表達了中國擁抱全球化、積極融入國際經濟體系的姿態。峰會主場館所在的浦東新區是改革開放「縱深推進」的前沿，展示出「中國速度」的無限可能。

2014年中國再度成為APEC東道主，選址政治中心北京，主題為「共建面向未來的亞太夥伴關係」。中國在這屆會議上主導通過《亞太經合組織互聯互通藍圖（2015-2025》，推動制訂亞太地區合作規劃。當年中國GDP首度超越10萬億美元，成為美國以外僅有的超大規模經濟體，「一帶一路」倡議也已成型，既有意願，也有能力為亞太乃至全球合作提供公共產品。峰會選址中國的政治中心北京，突顯中國引領國際議程的戰略高度。

2025年10月31日，韓國慶州，圖為習近平與李在明於APEC峰會期間握手合影。（Reuters）

明年在深圳主辦APEC峰會時，中國又會向全世界展現什麼樣的發展格局？「創新驅動」也許是題中之義。在科技創新成為大國競爭焦點的今天，選擇「中國矽谷」深圳作為APEC峰會主辦地，戰略意圖不言而喻。中國勢將趁此機會，集中展示在人工智能、數字經濟、綠色科技、先進製造等新興領域的創新實力。這既是四十多年改革開放經驗的又一次總結，更將會是讓全世界具體認識「高質量發展」的重要窗口。

香港曾與協辦APEC擦肩而過

香港在1991年與國家同步加入APEC，但卻是以單一經濟體成為該組織其中一個成員。這個特殊身份，賦予香港在國際舞台上直接發聲、展現價值的獨特渠道。行政長官李家超到韓國出席今年峰會期間，便與國際貨幣基金、新加坡與阿聯酋等國際組織與區域重要經濟體的體領袖舉行雙邊會談，推介香港營商優勢與北部都會區等發展機遇。

理論上，香港可以獨自主辦APEC峰會，社會亦不乏聲音認為，若能吸引像APEC這樣的重要國際盛會落戶，有助於彰顯香港在「一國兩制」下獨有優勢、強化香港的國際交往合作功能。APEC峰會將來能否落戶香港，考驗特區管治團隊的戰略意識。隨着深圳確定成為明年的APEC峰會主辦城市，香港當前更需要的是從中發掘實實在在的機遇。

深圳辦APEC 整個大灣區都是「主場」

上周發布的國家「十五五」規劃建議提出「支持港澳更好融入和服務國家發展大局」，APEC峰會正是香港實踐「融入」與「服務」的窗口。香港與深圳同處粵港澳大灣區，共同肩負建設成為具全球影響力的國際創新科技中心的國家使命，APEC峰會不僅會讓深圳受矚目，中央必然更希望把全球目光延伸至整個粵港澳大灣區。從這個意義上說，香港也將會是「主場」。

10月31日，行政長官李家超在韓國慶州出席亞太區經濟合作組織領導人與東道主嘉賓非正式對話。圖為國家主席習近平（左）和李家超（右）出席會議。（政府新聞處）

對於香港在深圳APEC峰會中的角色，全國港澳研究會顧問劉兆佳提出了務實見解。他指出，內地和香港在APEC畢竟屬於兩個不同的經濟體，明年的主體會議不可能在香港舉辦，但香港可以借助機會，邀請參與經濟體與國際組織的代表來香港參觀訪問。

事實上，APEC每年除了舉行一次領袖峰會，還有部長級會議、專題或諮詢會議等不同層級的活動分散在全年不同時間舉行，而香港既是APEC單獨成員，也是中國的城市，中國作為東道主，可以自行選擇在國內哪個地方舉辦相關活動，包括香港。2014年的APEC財長會議原本便安排在香港舉行，只是受「佔中」影響而無法成事。

除了爭取舉辦周邊會議，香港還可以透過其他不同方式發揮作用，例如把握深圳籌辦APEC峰會的契機，組織各類論壇和展覽活動，聚焦金融、貿易、投資、科技和教育等香港優勢領域。作為APEC獨立成員，香港也可以加強與其他成員體代表的聯繫，邀請他們到來考察。香港覆蓋全球的航空網絡，將提供進入大灣區最便捷、最高效的門戶，在商貿層面拓展旅遊業界近年積極提供的「一程多站」，這種獨特體驗本身就對大灣區協同發展與互聯互通最直觀與有力的展示。

香港應主動創造協同價值

從上海到北京再到深圳，APEC在中國的足跡，深刻烙印了國家的發展變遷。對香港而言，深圳主辦APEC峰會，香港不是旁觀者，而是可以成為重要的參與者。面對這個歷史性機遇，香港的最佳策略如終是「主動擁抱、積極對接、優勢互補」。香港需要具備高度的戰略意識與執行魄力，提前規劃與創作協同價值，與深圳共同呈現精彩的發展篇章，而不是被動等待「溢出效應」。

關鍵在於，香港自己是否準備好向世界講述一個引人入勝的「新故事」？