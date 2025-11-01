APEC峰會落戶深圳，香港可協辦？ 李家超：相信國家會作整體部署
撰文：陳立程
出版：更新：
國家主席習近平今日（11月1日）在韓國宣布，明年APEC峰會將於深圳舉行。行政長官李家超表示，對深圳主辦APEC峰會感到鼓舞，香港和深圳是兄弟城市，特政政府會全力以赴，支持、配合深圳舉辦會議。
李家超：港深是兄弟城市，全力支持配合
APEC峰會每年由成員體以協調方式輪流舉辦，深圳將是繼上海與北京之後，第三個舉辦這項國際重要會議的中國城市。李家超今日下午總結APEC行程時，被問及有沒有機會協辦部分會議。李家超表示，相信國家會考慮整個會議的佈局，以及參考APEC會議指引，做出整體的部署，香港會全力配合及支持國家任何要求。
2014年中國成為APEC主辧方時，曾安排香港舉辦當年的財長級會議，但香港發生「佔中」，最終無法成事。
駐吉隆坡經貿辦冀年底前正式運作
李家超在峰會期間與多個經濟體的領袖會面。被問及香港在馬來西亞吉隆坡設立經貿辦的進展，他表示有信心今年底之前就會開始正式運作。他形容，與馬來西亞首相安華都希望盡早落實，香港的準備工作已做好，包括人員及其他配置等。
至於在南韓設立經貿辦的事宜，李家超說，當中涉及很多法律方面的問題，包括一些特權及豁免等，需要繼續商討，雙方都在努力。
APEC｜習近平：下屆峰會明年11月深圳舉行APEC峰會．拆局｜深圳主辦APEC 香港也可發揮「主場優勢」APEC｜習近平峰會講話全文 提出成立世界人工智能合作組織APEC峰會｜與在韓港企共晉午餐 李家超：專業堅韌是港人獨特優勢APEC峰會｜李家超晤黃循財、阿布扎比王儲 鼓勵投資北都、河套