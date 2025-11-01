APEC峰會落戶深圳，香港可協辦？　李家超：相信國家會作整體部署

國家主席習近平今日（11月1日）在韓國宣布，明年APEC峰會將於深圳舉行。行政長官李家超表示，對深圳主辦APEC峰會感到鼓舞，香港和深圳是兄弟城市，特政政府會全力以赴，支持、配合深圳舉辦會議。



2025年10月31日，韓國慶州，圖為習近平與李在明於APEC峰會期間握手合影。（Reuters）

李家超：港深是兄弟城市，全力支持配合

APEC峰會每年由成員體以協調方式輪流舉辦，深圳將是繼上海與北京之後，第三個舉辦這項國際重要會議的中國城市。李家超今日下午總結APEC行程時，被問及有沒有機會協辦部分會議。李家超表示，相信國家會考慮整個會議的佈局，以及參考APEC會議指引，做出整體的部署，香港會全力配合及支持國家任何要求。

2014年中國成為APEC主辧方時，曾安排香港舉辦當年的財長級會議，但香港發生「佔中」，最終無法成事。

圖為2025年10月31日，韓國總統李在明與中國國家主席習近平抵達APEC峰會會場，後面為李家超。（Reuters）

10月31日，行政長官李家超在韓國慶州出席亞太區經濟合作組織領導人與東道主嘉賓非正式對話。圖示（左起）李家超和馬來西亞首相安華合照。（政府新聞處）

駐吉隆坡經貿辦冀年底前正式運作

李家超在峰會期間與多個經濟體的領袖會面。被問及香港在馬來西亞吉隆坡設立經貿辦的進展，他表示有信心今年底之前就會開始正式運作。他形容，與馬來西亞首相安華都希望盡早落實，香港的準備工作已做好，包括人員及其他配置等。

10月31日，行政長官李家超在韓國慶州出席亞太區經濟合作組織領導人與東道主嘉賓非正式對話。圖示李家超（左）與韓國總統李在明（右）在會議前握手。（政府新聞處）

至於在南韓設立經貿辦的事宜，李家超說，當中涉及很多法律方面的問題，包括一些特權及豁免等，需要繼續商討，雙方都在努力。