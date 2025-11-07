立法會選舉｜李家超：盡快公布有效名單　下周起舉辦選舉論壇

【立法會選舉2025】立法會選舉提名期昨日（6日）結束，行政長官李家超今日（7日）主持立法會選舉政府統籌專班會議，旨在推動選民在12月7日踴躍投票。他表示，候選人資格審查委員會將盡快公佈獲有效提名的候選人名單。他又宣布，政府將於下星期起為每一個選區或界別舉辦選舉論壇。



李家超主持立法會選舉政府統籌專班會議。（李家超Facebook）

李家超：選舉並非抹黑或挑撥矛盾人身攻擊之爭

第八屆立法會選舉提名期歷時兩星期，共收到161份名單。李家超表示，這次選舉競爭激烈，譬如在地區直選有51名參選人角逐20席，當選率低於一半。他指出，候選人必須全力拼政綱、拼能力、拼投入，選舉並非抹黑或挑撥矛盾人身攻擊之爭，而是候選人演繹「愛國者治港」理念的優質性比拼和良性競爭。

會繼續動員社會各界支持選舉

此外，他表示候選人資格審查委員會將盡快公布獲有效提名的候選人名單。為了讓每名候選人都有公平機會向市民展述其參選政綱及對所屬選區的抱負，以及提升公眾參與度，政府將於下星期起為每一個選區或界別舉辦選舉論壇。

李家超強調，未來一個月，特區政府上下將全力做好選舉工作，繼續動員社會各界支持選舉，鼓勵市民踴躍投票選出自己心儀的議員。