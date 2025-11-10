立法會選舉｜奧蘇利雲孖入境處長｢篤波｣ 廣東話呼籲：記得投票！
撰文：潘耀昇
出版：更新：
立法會換屆選舉12月7日舉行，政府各部門首長各出奇謀宣傳。其中，入境處處長郭俊峯相約「新香港人」七屆英式桌球世界冠軍奧蘇利雲「篤波」，綽號「火箭」的他更以廣東話拍片呼籲「記得投票！」
奧蘇利雲孖入境處長篤波宣傳選舉
片段中，郭俊峯一人「篤波」等候奧蘇利雲到場，桌上擺放了「12」及「7」號球，相信寓意立法會換屆選舉12月7日舉行。郭俊峯一箭雙鵰，兩個球一起入洞。
奧蘇利雲廣東話呼籲：記得投票！
之後，奧蘇利雲登場，大讚郭俊峯球技「精彩」，更指聽說12月7日是重要日子，郭俊峯隨即說當天是立法會換屆選舉日，所有合資格選民都應在當天投票。
片末，奧蘇利雲手持印上「你嘅一票，至關重要」的宣傳牌，以廣東話呼籲「記得投票！」
郭俊峯穿針引線邀奧蘇利雲來港
去年《施政報告》提出政府主動邀請頂尖領軍人才來港，本身是桌球好手的郭俊峯，為奧蘇利雲來港做了許多穿針引線的工作。最終，奧蘇利雲去年申請優才計劃，獲批成為香港居民，同年入境本港。
奧蘇利雲搬到中東｜入境處長郭俊峯：吸引優才方面香港有很多對手桌球世錦賽｜奧蘇利雲出局後表明將移居中東 「這樣子打沒意思」奧蘇利雲和卓林普是香港人 世界知道嗎? ｜政圈觀察奧蘇利雲明年3月啟德首度「主場」獻技 正物色有「維港景」新居特林普隨奧蘇利雲腳步來港 8歲已想做「新奧蘇」曾感激一同訓練桌球︱特林普隨奧蘇利雲做香港人？ 一哥情傾溜冰女神遠離英國奧蘇利雲成「港人」後首度出賽 三遇中國剋星終復仇成功︱桌球奧蘇利雲｜郭俊峯親自推介簽證計劃 盼「火箭」對港桌球界作貢獻搶人才｜孫玉菡：奧蘇利雲來港證有麝自然香 嚴打假證明申高才通奧蘇利雲成新香港人 政府如何把握機會說好香港故事｜政圈風聲奧蘇利雲｜政府主動邀來港？孫玉菡稱相互吸引 入境處長穿針引線奧蘇利雲｜高才通人才服務協會：帶動品牌效應 冀加快人才審批奧蘇利雲｜數月前申來港居住 「篤波友」入境處長郭俊峯緊密協助