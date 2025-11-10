立法會選舉｜奧蘇利雲孖入境處長｢篤波｣　廣東話呼籲：記得投票！

立法會換屆選舉12月7日舉行，政府各部門首長各出奇謀宣傳。其中，入境處處長郭俊峯相約「新香港人」七屆英式桌球世界冠軍奧蘇利雲「篤波」，綽號「火箭」的他更以廣東話拍片呼籲「記得投票！」



入境處處長郭俊峯「篤波」，桌上擺放了「12」及「7」號球，相信寓意立法會換屆選舉12月7日舉行。（入境處IG）

入境處處長郭俊峯「篤波」，桌上擺放了「12」及「7」號球，相信寓意立法會換屆選舉12月7日舉行。（入境處IG）

奧蘇利雲孖入境處長篤波宣傳選舉

片段中，郭俊峯一人「篤波」等候奧蘇利雲到場，桌上擺放了「12」及「7」號球，相信寓意立法會換屆選舉12月7日舉行。郭俊峯一箭雙鵰，兩個球一起入洞。

入境處處長郭俊峯相約「新香港人」七屆英式桌球世界冠軍奧蘇利雲「篤波」。（入境處IG）

奧蘇利雲廣東話呼籲：記得投票！

之後，奧蘇利雲登場，大讚郭俊峯球技「精彩」，更指聽說12月7日是重要日子，郭俊峯隨即說當天是立法會換屆選舉日，所有合資格選民都應在當天投票。

七屆英式桌球世界冠軍奧蘇利雲宣傳立法會選舉。（入境處IG）

入境處處長郭俊峯相約「新香港人」七屆英式桌球世界冠軍奧蘇利雲「篤波」宣傳立法會選舉。（入境處IG）

片末，奧蘇利雲手持印上「你嘅一票，至關重要」的宣傳牌，以廣東話呼籲「記得投票！」

郭俊峯穿針引線邀奧蘇利雲來港

去年《施政報告》提出政府主動邀請頂尖領軍人才來港，本身是桌球好手的郭俊峯，為奧蘇利雲來港做了許多穿針引線的工作。最終，奧蘇利雲去年申請優才計劃，獲批成為香港居民，同年入境本港。