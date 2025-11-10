全運會手球港隊敗 羅淑佩讚精神感動球迷 盼找方法支持球隊需要
撰文：潘耀昇
出版：更新：
全運手球項目銅牌戰港隊對北京今日（10日）傍晚在啟德體藝館上演，大批市民入場支持，主場氣氛熱烈，打氣聲全場60分鐘幾乎未停過。雖然最終港隊落敗失落銅牌，但球迷們都表示滿意港隊表現。
文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，港隊雖然與奬牌擦身而過，但手球全員遇強越強，拚搏到底，全程投入的精神感動了所有球迷，也為手球運動吸引了無數新的支持者。
羅淑佩：投入精神感動球迷 吸引無數支持者
羅淑佩在社交媒體Facebook表示，香港男子手球隊以歷來最佳的第四名成績完成今屆全運會的賽程。
雖然與奬牌擦身而過，但手球全員遇強越強，拚搏到底，全程投入的精神感動了所有球迷，也為手球運動吸引了無數新的支持者。
羅淑佩：接下來關心手球隊需要 找尋可行支持方法
羅淑佩表示，媒體的報道令大家了解手球隊更多，比賽雖然結束，接下來不要讓熱情冷卻，反而更要關心他們的需要，找尋可行的支持方法。
