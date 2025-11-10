全運手球｜港隊熱血表現留深刻印象　小將冀代表香港延續熱血精神

第十五屆粵港澳全運會男子手球啟德體藝館落幕，以獎牌為目標的香港隊未能如願，銅牌戰力戰不敵北京隊。縱然與頒獎台擦身而過，賽後宣布退役的鋼門葉冠英沒有留憾。

手球港隊連日表現為港人留下深刻印象，啟德體藝館兩日座無虛席，亦有不少學生入場支持，港隊主教練許文邦希望在學生心底留下種子，未來成為香港隊的一分子。



男子手球在啟德落幕，香港隊與球迷合照留念。（廖雁雄攝）

為了全運獎牌夢，香港男子手球隊不少球員辭去正職，全力追夢，惟美夢在啟德體藝館落空，銅牌戰力戰下以25：33不敵北京隊，屈居第四，熱血之旅終告一段落，陣中老大哥葉冠英、葉冠雄及郭斯鳴賽後宣布退役，以啟德一役為手球生涯劃上句號。

香港隊成員完賽後互相擁抱。（廖雁雄攝）

港隊鋼門葉冠英從10歲接觸手球，直至現今打了23年，分別經歷3屆亞運會及全運會，由全運會爭取打入正賽，再一步一步走到最後4強，即使最終未能踏上頒獎台，但葉冠英對這成績已經十分滿足，「從第一屆參加得第七，第二屆第六，到今屆的第四，我覺得我們完成任務了，畢竟三甲都是一流的球隊，與我們水平有差距，我們打敗另外5支職業隊，已經是十分滿足。」

港隊鋼門葉冠英在啟德上演生涯最後一仗。（廖雁雄攝）

葉冠雄亦宣告退役。（廖雁雄攝）

原本是物理治療師的葉冠英，過去3年為了備戰全運會，暫時放下事業、家庭，早前3個月更隻身赴北京集訓，如今終於來到終點，葉冠英感覺鬆一口氣，「這段備戰過程就像一場馬拉松，3年來在家庭、生活、事業放棄的真的太多、太多，就像早前在北京隻身集訓3個月，以往十分響往全職運動員的生活，原來是這樣辛苦，所以今次主場的全運會就像終點，一直看着這條終點線努力，如今終於跑畢全程，在我的角度無法再跑多一次。」

葉冠英在銅牌戰上陣太多，由梁嵐熹及黃靈聰把守最後一關，葉冠英坦言是時候交棒了，「換血才是球隊的健康生態，就像我們都有兩名十分穩健的門將，不止是入選的16人，有時練波看到很多實力強勁的小將，感覺上不用擔心太多，未來就交給他們吧。我們今屆（全運會）做到的，希望對新一代是個啟發，讓香港新一代的手球員延續下去，為港隊創更多歷史。」

葉冠英希望新一代接班，他指不少小將發揮出色，讓他不少擔心。（廖雁雄攝）

連日進行的男子手球賽事，啟德體藝館座無虛席，當中不乏學生觀戰，港隊主教練許文邦希望今次全運賽事，為新一代種下種子，「連日吸引不少觀眾入場觀戰，當中不少是中學生及小朋友，希望在他們心中留下種子，未來有機會成為香港隊的一分子。」

港隊主教練許文邦希望今次全運在學生心中埋下種子，未來培育更多手球新一代。（廖雁雄攝）

港隊U18手球代表林棨彥、余焯軒在現場見證4強戰及銅牌戰，全場爆滿下支持港隊，同時被一眾師兄的精神而感染，「一隊人中有15人辭去正職，為港隊爭取首面（手球）獎牌，他們為夢想不顧一切的精神，原來這麼多人支持，又可以坐滿啟德，我們（小將）都想效法他們，我們對手球的熱誠更熱烈，入選大港隊的渴望更強烈，為港出戰，延續師兄們打不死的熱血精神。」

中國香港手球總會近年致力發展梯隊，除了U18、U16、U13等青年軍，同時向更小年紀的幼兒手球發展，希望擴闊手球的年齡層，增加香港的手球人口，從而發掘更多有潛質的新血。

港隊U18代表林棨彥（左）與余焯軒希望有朝一日入選香港隊。（趙子晉攝）