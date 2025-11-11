立法會選舉｜勞福局向長者殘疾人士中心發$2萬資助　車輛接送投票

立法會換屆選舉12月7日舉行，勞福局今日（11日）在社交平台表示，將向長者中心及殘疾人士地區支援中心提供一次性的2萬元資助，該資助可用於安排車輛和工作人員接送有需要的長者、殘疾人士及其照顧者前往票站投票，並在照顧者前往投票期間協助他們，為長者及殘疾人士提供看顧服務。



第八屆立法會選舉將於12月7日舉行。（廖雁雄攝）

2023年區選同派發放資助 估計總額或達340萬

翻查資料，社署在2023年區議會選舉向長者中心提供2萬元一次性資助，鼓勵長者投票。該資助特別交通及人手安排，接送有需要的長者及其照顧者往返投票站。按參與的長者中心數目計，有關資助總額達340萬元。當時有逾八成、即170多間長者中心提供便利投票的安排。

擴至殘疾人士地區支援中心 為照顧者提供看顧服務

立法會換屆選舉將於12月7日舉行。勞福局今日表示，將聯同社署參考並擴大2023年區議會一般選舉的做法，邀請各資助長者中心和殘疾人士地區支援中心為長者和殘疾人士提供便利措施，並舉辦有關選舉的活動和講座，以加強長者的投票意識。

勞福局宣布，會向長者中心及殘疾人士地區支援中心提供一次性的2萬元資助，並在選舉日當天，中心將會安排車輛和工作人員接送有需要的長者、殘疾人士及其照顧者前往票站投票，並在照顧者前往投票期間協助他們，為長者及殘疾人士提供看顧服務，以及鼓勵他們參與投票。

上星期，在政務司司長陳國基帶領下，勞福局與六大善團，包括東華三院、保良局、仁濟醫院、博愛醫院、九龍樂善堂、仁愛堂，舉行座談會，共同探討如何發揮善團力量支持12月7日的立法會換屆選舉。（勞福局相片）

六大善團為已投票員工提供半日假

另外，勞福局表示欣悉六大善團，包括東華三院、保良局、仁濟醫院、博愛醫院、九龍樂善堂、仁愛堂，支持是次選舉的一系列舉措，包括營造選舉氛圍；在各單位及社區層面進行全方位宣傳；以及推行各項便利措施，包括包彈性工作安排，並為每位已投票的員工提供半天額外假期。勞福局鼓勵各社福機構效法相關做法，為員工提供便利投票的措施，於選舉日踴躍投票。