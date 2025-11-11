立法會選舉｜官方選舉論壇辯論無互問　開場喊：投入選舉共創未來

立法會選舉下月7日舉行，政府首次牽頭舉辦共39場選舉論壇，名為「2025立法會『愛國者同心治港』選舉論壇」。今日（11日）首場是新界西南地方選區論壇，5名候選人盧婉婷、郭芙蓉、陳穎欣、張文嘉、莫綺琪全數出席。論壇分為四個環節，包括個人及政綱介紹、辯論環節、跟進發言、總結。



開場時，主持人陳芷菁帶領全場高呼官方選舉口號「投入選舉共創未來」三次。火花向來是選舉論壇的看點，但據聞有關方面不欲見到參選人互相人身攻擊的情況。今場論壇辯論環節，候選人沒有出現互問，逐個發言，不過有個別候選人點名提其他人來突出自己。有候選人會後表示，未有互相質詢，是因為發言時間短，爭取機會讓選民知道自己準備的資料。



論壇上，每位候選人有三分半鐘介紹政綱，及後打氣團有三十秒時間造勢。工聯會陳穎欣在介紹政綱時點名1號及2號民建聯的候選人盧婉婷及郭芙蓉，指「一號（候選人）公屋、二號（候選人）私樓，想全取兩席，但大家知道「1+2等於3」，希望大家支持身為三號候選人的她。

提問環節由主持人發問 涉教育及房屋問題

提問環節方面，由主持人發問。第一條問題是，施政報告提出充分發揮專上教育優勢，讓香港成為教育樞紐及人才集聚高地，各候選人有什麼建議。第二條問題是，如何改善本地房屋政策，特別是基層及年輕人置業需求。每位候選人有合共四分鐘回答兩條問題。環節結束後每位候選人打氣團再有三十秒打氣時間。

辯論環節候選人逐個發言無互問 可三十秒補充

第三個環節是辯論環節及跟進發言。第一個問題是本選區最迫切解決問題是什麼，如何改善本區特色經濟、民生。盧婉婷、莫綺琪認為是房屋問題；郭芙蓉、張文嘉認為是交通配套；陳穎欣認為問題是吉舖多。跟進發言環節，郭芙蓉提及當區有芙蓉山，大家可以去遊覽。

一分鐘總結時間

總結部分，每位候選人一分鐘發言。莫綺琪指自己出身基層、服務社區十一年，形容自己是「不肯放棄年輕人的年輕人」。張文嘉希望大家支持她——「博士媽媽」，讓她進入立法會為大家發聲。

陳穎欣指，五位候選人只有她爭取連任，「唔使學可以即刻埋位」。郭芙蓉表示，自己過去有十多年地區經驗，提及自己天台屋出身。盧婉婷表示，荃葵青有十多年工作經驗，上屆做區議會主席處理個案逾萬宗。

莫綺琪。（馮子健攝）

對於論壇上各候選人沒有互問，莫綺琪指候選人準備充足，發言時間短，故盡量希望讓大家知道自己準備的東西，所以才少了互相質詢，而自己表現可以更好。被問及是否已早知道提問的問題？莫指不知道，「大家都係估」，部分都涉及自己政綱部分。

現場傳媒欲向另一名候選人陳穎欣查詢，團隊指陳穎欣要先去洗手間，其後指陳已離開會場。