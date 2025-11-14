立法會選舉投票率｜曾國衞指有目標　選管會有信心電腦故障不重演

第8屆立法會選舉將於12月7日舉行，2023年區議會選舉期間，電子選民登記冊系統曾出現故障，需要轉用人手發票。選舉管理委員會主席陸啟康今日（14日）表示，已根據2023年的調查報告加強整個程序，由相關專責的核心系統維護小組負責系統，強調對系統有信心，不相信延長投票時間便再次故障。



投票率方面，政制及內地事務局局長曾國衞表示，選舉投票率受到不同因素影響，所以政府沒有設立硬性指標，期望所有選民都響應投票：「但我哋目標有，我哋希望愈多愈好，最好全部選民都一齊響應支持踴躍投票。」



▼12月10日區議會選舉 電子選民登記冊故障阻礙投票▼



+ 9

▼12月10日區議會選舉 選管會就電子選民登記冊故障見記者▼



2023年區議會選舉期間，全港票站電子選民登記冊系統在當晚（12月10日）7時許發生故障，需要轉用人手發票。今次立法會選舉為方便選民投票，共延長兩小時，投票時間改為早上7時半至晚上11時半，合共16個小時，選管會有否擔心系統故障事件重演？

投票時間延長會否憂系統再如2023區選故障？ 陸啟康︰對佢哋有信心

選舉管理委員會主席陸啟康表示，今次立法會選舉中的電腦系統，已根據2023年的調查報告加強整個程序，並由相關專責的核心系統維護小組負責系統。「 我對佢哋有信心，我都唔相信、唔希望，要做多咗個鐘頭會Down機（故障）。」

選舉管理委員會主席陸啟康。（梁鵬威攝）

若新特別措施成效不大 將不考慮恆常化

被問到投票率能否超越上屆立法會選舉的30.2%，陸啟康強調選管會沒有制定指標，使命只為舉辦公平、公正及誠實的選舉，並達至高效及人性化，不希望任何人願意履行公民責任，卻因某些原因無法投票。他透露日後會檢討延長投票時間等特別措施，若成效不大，將不會考慮恆常化。

政制及內地事務局局長曾國衞。（梁鵬威攝）

曾國衞稱投票率沒設硬性指標但有目標：我哋希望愈多愈好

政制及內地事務局局長曾國衞則指，選舉投票率受到不同因素影響，所以政府沒有設立硬性指標。他強調選舉對市民的福祉非常重要，政府需責無旁貸讓選民明白選舉的重要性，從而讓他們積極投票選出新一屆立法會議員，因此投票率愈高愈好。