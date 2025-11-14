立法會選舉｜保安局常秘率局方高層粉墨登場　傳達「重要任務」

【立法會選舉2025】特區政府正全力動員市民參與12月7日舉行的第八屆立法會選舉，不同官員與部門各自發揮創意，作出呼籲。保安局今日（11月14日）便在多個社交平台發布一條短片，常任秘書長李百全等保安局高層官員粉墨登場，帶出鼓勵公務員的重要信息。



這段長約1分鐘的短片充滿懸疑風格，首先有一個神秘人物手持行李箱到金鐘政府總部，向李百全傳送一份「重要急件」。李百全打開箱子後不敢怠慢，要求發送給保安局各秘書長及禁毒專員，每人一份。各位官員打開箱子後，亦意識到是「頭等大事」，需要馬上處理。

「重要任務」到底是什麼？短片尾段各官員取出箱子物品，原來裏面有幾個投票公仔、模擬選票及「讚好」標誌。李白全最後與各位保安局高層一齊呼籲各位同事記得在立法會選舉當日投票，投入選舉，共創未來。