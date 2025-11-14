立法會選舉｜投票「加時」2小時至16小時　設公務員及醫護投票站

立法會選舉12月7日舉行，選舉管理委員會（選管會）主席陸啟康今日（14日）指，投票日全港設615個一般投票站，同時會設立專屬投票站試行及先導安排，當中會設立10個公務員專屬投票站及7個醫務人員專屬投票站，以讓包括紀律部隊人員投票後可盡快返回工作崗位。同時，會增加長投票時間至16小時，投票時間提早1小時至早上7時30分開始，延長1小時至晚上11時30分結束。



新一屆立法會選舉在12月7日舉行，在11月初各區已布置選舉宣布，呼籲選民屆時投票。（資料圖片/廖雁雄攝）

全港設615個一般投票站

立法會換屆選舉將於12月7日舉行，選管會、政制及內地事務局和選舉事務處，今日（14日）交代選舉投票安排。陸啟康表示，今年將在港九新界設置共615個一般投票站，涵蓋學校、政府設施等地。

提早1小時至早上7時30分開始投票 延1小時至晚上11時30分結束

同時，會增加長投票時間至16小時，投票時間提早1小時至早上7時30分開始，延長1小時至晚上11時30分結束。

設10個公務員專屬投票站 另設7個醫護專屬票站於7大醫院附近

陸啟康指，近年社會有不少聲音，指在投票日當日，部份市民因值班，而未能有充足時間往返居所投票。今次選舉將有新安排，設置多個專屬投票站，包括10個公務員專屬投票站，便利公務員及紀律部隊等投票盡快返回工作崗位；7個醫管局醫護專屬投票站，位於7間大規模醫院附近。

灣仔錫克教廟和尖沙咀清真寺附近設少數族裔專屬票站

此外，2個少數族裔專屬票站，在灣仔錫克教廟和尖沙咀清真寺附近。另外為11間安老院及4間殘疾人士院舍，設立院舍外展投票站的試行計劃，涉及3個地點，同時開放予院舍職員使用。