立法會選舉增逾萬名公務員值勤　楊何蓓茵：不會要求呈已投票證明

立法會選舉12月7日舉行，公務員事務局局長楊何蓓茵今日（14日）表示，選舉日政府會在轄下部門設「投票日統籌及支援中心」，並會在平常星期日的5萬名值勤公務員以外，再額外調配公務員值勤，楊何蓓茵指，額外人手數目相信會是「5位數」。楊何蓓茵重申，不會要求公務員作任何已投票證明。



楊何蓓茵早前與10多名在公務員隊伍中最高層級的常任秘書長舉行特別會議。（楊何蓓茵Facebook）

呼籲公務員連同家人「早啲投票」

楊何蓓茵今日到公務員學院向培訓中的公務員宣傳2025立法會換屆選舉，之後會見傳媒時指已向公務員學院20多個職系的初級人員發出指示，呼籲他們連同家人「早啲投票」，並鼓勵他們在投票日呼籲朋友和家人投票。

今日會向部門發指示要求投票日設立「投票日及統籌支援中心」

楊何蓓茵續說，今日會向部門發指示，要求他們設立「投票日及統籌支援中心」，並安排選舉日周日休息的員工上班，以確保有足夠的人手支援投票工作，當中包括警務處及民政事務處等部門。投票日當日，部門亦應安排部門公會或義工隊支援投票事務。

她說，要求各部門以一切可行方式讓員工投票，包括讓他們投完票才上班，或提早下班前往投票。部門亦需有序地安排人員在上班期間分批前往投票，政府會向他們發還前往投票的交通費。楊何蓓茵指公務員可以最快方法，包括的士前往投票站，有關交通費亦可獲發還；如有公務員濫用，是嚴重過失，將會嚴肅處理。有關安排適用於全體公務員，包括急症室醫護等。

便利公務員投票有甚麼措施？

一）安排投票日要上班的公務員在值班期間輪流有序短暫離開工作崗位前往票站投票，包括允許值班公務員在當值時間內「先投票，後上班」，或提早下班前往投票，以節省往來的交通時間。值班公務員可按現行規定獲發補假或超時工作津貼

二）安排充足的替補人手，確保公共服務不受影響

三）安排發還往返辦公室和其所屬票站的交通費予值班期間前往投票的公務員；

四）安排部門的工會及義工隊在投票日鼓勵及支援有需要的同事前往所屬票站投票。



楊何蓓茵又稱，星期日本有超過2萬名員工在各個部門上班，另有3萬多名公務員當日需支援投票，公務員事務局要求各部門在此之上再增添人手，以應對突發情況和呼籲公眾投票，提供必要資訊。各部門需根據實際情況估算人手需求，確保投票過程有序且暢通，她估計實際數字一定會是五位數。

相信不會令公務員感壓力 楊何蓓茵：投票是每位公民的權利及義務

她表示，當日上班的公務員可獲補假或超時工作津貼。被問到會否令公務員感到受壓，楊何蓓茵指，投票是每位公民的權利，亦是義務，各界均認同公務員在這方面能起示範作用，而且公務員工作與立法會十分緊密，因此相信不會令公務員感到壓力。

相信公務員補假不會集中在同一天

楊何蓓茵續稱，不會要求公務員以任何方式證明已完成投票，又相信公務員補假時不會集中在同一天，各部門應靈活處理補假事宜，相信不會影響日常服務。