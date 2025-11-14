立法會選舉15安老殘疾院舍試行外展票站　選管會稱有措施防迫投票

立法會換屆選舉將於12月7日舉行，設有多項新安排，包括延長投票時間、為3個群體設置專屬票站等。選管會亦公布，將在院舍所處的建築物設置院舍外展投票站，涵蓋3個地點，涉及11間安老院及4間殘疾人士院舍，讓院友「毋須舟車勞頓，返回原屬票站投票」。被問如何確保院友不會被威迫前往投票，選舉管理委員會主席陸啟康稱，票站內有足夠保密措施，確保投票不受影響。



選管會11月14日舉行立法會換屆選舉投票安排記者會。（梁鵬威攝）

選舉管理委員會主席陸啟康。（梁鵬威攝）

先導安排涉11間安老院及4間殘疾人士院舍約3000名院友

陸啟康公布，今屆將實施先導安排，在院舍所處的建築物設置院舍外展投票站，涵蓋3個地點，涉及11間安老院及4間殘疾人士院舍，累計有約3000名院友，惟選民人數仍有待確定。

陸啟康稱免行動不便院友返原屬票站 外展票站開放予相關院舍職員

他說，選舉事務處人員在當日的特定時間帶同選票及投票箱前往院舍，相信此舉尤其便利行動不便的院友，讓他們「毋須舟車勞頓，返回原屬票站投票」；該票站同時開放予院舍職員使用。

第8屆立法會選舉將於12月7日舉行。（資料圖片／廖雁雄攝）

以試驗形式在院舍推行

早前勞福局公布，向長者中心及殘疾人士地區支援中心派發2萬元資助，接送選民到票站投票。陸啟康說，得知部份人擔心交通安全問題，因此今次以試驗形式在院舍推行，未來會檢視措施，視乎使用率及受歡迎程度等決定是否恒常化。

票站設置及投票程序與一般票站相同

他指，這些票站的設置及投票程序，與一般票站的規格相同。候選人及其監察投票代理人均可選擇監察投票過程。被問如何確保長者及殘疾人士不會被威迫前往投票，陸啟康稱，票站內有足夠保密措施，亦設有間板，確保其投票不會受影響。

至於如何防止被登記成為選民，選舉事務處總選舉事務主任陳淑華說，在院友及職員同意下，才可透過院舍登記使用票站。