立法會選舉｜九龍中六人辯論啟德體育園周邊發展　首現「搶答」

【立法會選舉2025】特區政府牽頭舉辦的「愛國者同心治港」選舉論壇，今日（11月14日）早上輪到候選人最多的九龍中選區，六位候選人均出席，包括經民聯李超宇、沒有申報政治聯繫的楊諾軒、沒有申報政治聯繫的楊永杰、民建聯李慧琼、工聯會丘燿誠、沒有申報政治聯繫的譚莉儀，其中楊永杰與李慧琼競逐連任，其餘四人均為首次參選。



九龍中地標啟德體育園成為論壇主要議題，候選人就啟德體育園對特區鞏固作為亞洲盛事之都有幫助，如何推動啟德體育園與附近社區共享，推動發展潛能等問題展開討論，首次出現搶答情形。譚莉儀點名向楊永杰提問，惟輪到李超宇時他先搶答，及後楊永杰亦有作答。



六名候選人介紹政綱 競爭冠絕地區直選

第一個環節是介紹政綱。李超宇表示，推動政府審慎理財、投資未來，要節省「冤枉錢」，但希望增加具針對性的免稅額。楊諾軒希望開拓創新，民生問題不能「有窿補壟」，要讓居民有歸屬感及成就感。爭取連任的楊永杰指出，4年間的成功有目共睹，譬如成功爭取研究黃大仙有急症醫院，上次參選政綱逐一落實。

爭取連任的民建聯李慧琼指自身有超過二十年的議會經驗，會用好她身兼人大常委的平台，創造香港更好動能，自身經驗可以與政府、市民解決深層次矛盾。工聯會丘燿誠稱，保就業是當務之急，要監督外勞輸入，自己是唯一代表打工仔的候選人。譚莉儀表示，自身無黨無派，認為議員不應為團體服務而是為市民發聲，自己從事法律及投資工作、在職媽媽。

六名九龍中候選人出席論壇。（羅國輝攝）

提問環節渉精準扶貧及人才問題

提問環節，第一條問題是對精準扶貧有什麼看法及建議。李超宇指牽涉隔代貧窮問題。楊永杰認為，要識別扶貧對象，為日後介入提供基礎。李慧琼認為要先保障就業。

第二條是如何增強香港對人才吸引力，保障本地人才向上流動空間。譚莉儀表示香港不怕競爭，但本港有假學曆問題，要推動政府建設電子平台鑒定學歷。

九龍中選舉論壇。（羅國輝攝）

曾國衞巡視論壇現場。（羅國輝攝）

辯論環節現搶答 譚莉儀質疑啟德規劃有問題被多人反駁

辯論環節議題是，啟德體育園對特區鞏固作為亞洲盛事之都有幫助，如何推動啟德體育園與附近社區共享，推動發展潛能。李超宇指，要思考活動結束如何獲得餘下的能量，如何留得住人。楊永杰指，要加速與周邊連接。李慧琼指體育園不能單打獨鬥，要帶動片區發展，發展成新地標，關鍵是交通配套，要提供穿梭巴士。

譚莉儀發言時質疑啟德體育園沒有與九龍打包發展。惟跟進階段，李超宇表示，有人指沒有啟德體育園與九龍打包發展，其實正在推進，認為大家要多留意這些內容。

譚莉儀問楊永杰啟德有規劃問題，是否軟件跟不上硬件，如何短期改變居民問題。李超宇搶答，不覺得啟德生活配套有很差，社區價值正在增加。楊永杰及後亦回應，指啟德發展有成果。李慧琼同樣表示不能同意剛剛有候選人談及的啟德現況。李慧琼指社會資源不能滿足所有需求，作為議員要懂得緩急先後。

譚莉儀指另外五位對手，他們有經驗但是一如以往的模式，自己是全新可以帶來改變。李超宇點名譚莉儀，如果覺得其他候選人的政綱熟悉，事實上是因為政綱實際，希望譚莉儀多留意社會現況。