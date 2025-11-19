立法會選舉｜教育局辦學界動員大會　局長：通過投票推動教育進步

教育局今日（19日）舉行「全體動員 選賢與能」教育界全港動員大會，動員整個教育界全力支持立法會選舉，推動教育界履行公民責任，合力推廣選舉信息及踴躍投票。



教育局長蔡若蓮致辭時表示，這次選舉關乎每一位香港市民的未來，也關乎大家的共同福祉與長遠繁榮。她指教育工作者不僅肩負育人的責任，亦有能力通過投票推動教育不斷進步。



教育局今日舉行「全體動員 選賢與能」教育界全港動員大會，動員整個教育界全力支持立法會選舉。（政府新聞處圖片）

教育局今日舉行「全體動員 選賢與能」教育界全港動員大會，動員整個教育界全力支持立法會選舉。（政府新聞處圖片）

蔡若蓮：這次選舉關乎每一位香港市民的未來

是次動員大會除有超過600位來自專上教育、中小學（包括特殊學校）及幼稚園的辦學團體、學校議會、地域校長會、十八區校長會，以及官立學校的代表於現場參與外，亦安排線上參與。

教育局長蔡若蓮致辭時表示，教育局和教育界今日聚首一堂，展示團結一心共同支持立法會選舉。她說這次選舉關乎每一位香港市民的未來，也關乎大家的共同福祉與長遠繁榮。她指教育工作者不僅肩負育人的責任，亦有能力通過投票推動教育不斷進步。

她呼籲參與者12月7日積極投票，亦要鼓勵不同持份者，包括教職員、校友、家長一同投票，為香港的良政善治、經濟發展與民生福祉貢獻力量。

教育局長蔡若蓮致辭。（政府新聞處圖片）

活動亦邀請了各教育界代表發言，呼籲教育界選民行使公民權利與義務，身體力行，積極投票。

隨後，蔡若蓮聯同教育局常任秘書長陳穎韶、教育局副局長施俊輝、教育局副秘書長李碧茜，與各專上教育代表、中小學（包括特殊學校）及幼稚園代表，一同主持教育界全港動員大會啓動儀式，並把模擬選票放進印有選舉宣傳口號「投入選舉 共創未來」的模擬投票箱，象徵教育界上下一心，全力支持立法會選舉。