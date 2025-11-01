長洲官中校管會僅半數通過合併方案　校友批教局突增代表加入可恥

長洲官立中學早前公布計劃與灣仔鄧肇堅維多利亞官立中學合併，不過，校友會批評作為辦學團體的教育局，未經校管會議決通過，直接向師生宣布決定。學校今日向家長發通告，指校管會今日召開會議，並通過合併計劃，稍後會向教育局提交合併方案計劃書，確保初中學生能有序地升讀維官中。



校管會成員、校友代表劉永樂透露，當局今日臨時委任多兩名代表加入校管會，最終在10位在席成員下，以6票贊成、1人反對、3人棄權，以僅過半數情況下通過合併方案。劉永樂批評當局做法不擇手段、可恥但符合程序。



長洲官立中學決定與灣仔鄧肇堅維多利亞官立中學合併。（資料圖片/洪戩昊攝）

長洲官立中學今日向家長發出通告，指在今天召開本學年第一次校管會會議，校管會已就學校與維官中合併的方案討論，並通過合併方案。學校將於稍後向教育局提交合併方案計劃書，確保初中學生能有序地升讀維官中。

校方表示，將會繼續與家長保持緊密聯繫，積極聆聽並回應大家的關注與需求，強調希望能夠與家長攜手，共同為促進學生的學習和福祉努力。

校方表示，為了加深兩校師生之間的認識與交流，將舉辦互訪和聯校活動，並邀請初中家長前往維官中參觀，了解學校的課程安排、學生活動及支援服務，以順利推進合併準備工作。

劉永樂指，會議今早9時半舉行，原定於長洲官立中學圖書館舉行，當局於開會前兩日，提議改為政府總部，最終經商議後，改為在上述兩個地點進行，並採取視像會議方式。

他透露，當局臨時在會議期間，委任多兩名教育局代表，包括教育局總學校發展主任（灣仔及離島）文惠妍，和首席教育主任（學校管治與效率）鄧啟澤，連同身兼主席的首席教育主任 (特殊教育)李何淑華，令教育局代表在校管會增至三人。

校委會10人在席 教局增加委任後 代表成員增至三人

劉永樂表示，今日有10人在席，最終1人反對、3人棄權、6人贊成，以僅多於一半通過合位方案。他表示，有三位成員感到大局已定，因感到失望而選擇棄權，只有他投下反對票。他表示，對於最終結果感到「無話可說」，批評教育局做法不擇手段，可恥但合程序。他又指，教育局代表在會上只是「老調重彈」，只是覆述上次會議，重申合併決定是為了學生福祉。

長洲官立中學本學年未能開辦兩班中一班，陷入「殺校」邊緣，需向教育局提交申請發展方案，以尋求「續命」。校方早前宣布與維官中合併，不過作為辦團的教育局涉在未經校管會議決下，直接向家長和學生公布決定，遭校友質疑不符合程序公義。

校管會校友代表成員劉永樂透露，教育局代表事後曾一對一會面，承認程序上「不理想」，否認長官中基於財政壓力殺校，只因學校開班規模小，窒礙學生人際關係等發展。又指擔心事件會影響立法會選舉，希望校友會能配合。