教育局調查：98%僱主滿意學士學位畢業生表現　工作態度評分最高

教育局周四（11月6日）公布一項僱主對本地畢業生工作表現的問卷調查結果，範圍涵蓋2022年經本地評審公帑資助及自資學士學位及副學位課程的畢業生。顯示約98%的受訪僱主滿意學士學位畢業生的工作表現，其中約79%更表示頗滿意或非常滿意。另外，約96%受訪僱主滿意副學位畢業生的工作表現，其中約66%表示頗滿意或非常滿意。有關結果與上一輪調查相若。



圖為教育局。（政府新聞網圖片）

教育局自1998年進行有關調查，今次為第10輪。調查於2024年第三季至2025年第二季以問卷形式進行，收回超過1,500間公司、機構及政府政策局和部門，共逾1,500份有效問卷，涵蓋超過1,300名本地學士學位畢業生和250名本地副學位畢業生。

問卷主要收集僱主對畢業生在9個範疇表現的意見，分別為語文能力、數字運用能力、資訊科技知識、分析及解決問題能力、工作態度、人際技巧、管理技巧、工作所需的專業知識，以及對時事及商貿的知識、自學能力及自信心。調查結果顯示，僱主認為在這9個範疇中，工作態度最為重要。

副學位畢業生整體工作表現 得分同為歷年最高

2022年學士學位畢業生表現較理想的範疇，依次為：工作態度、資訊科技知識及語文能力。他們在所有9個主要範疇的評分，在最高5分的評核制度中，全部都取得3.50分以上，表示表現較「一般達到僱主的標準要求」為佳；而整體工作表現則獲得3.75分，表示已達到甚至偶或高於僱主要求的標準，這分數亦是歷年調查中最高。

至於2022年副學位畢業生的整體工作表現取得3.57分，同樣是歷年各輪調查中最高。他們在9個主要範疇，均取得高於3.40分，反映表現較「一般達到僱主的標準要求」為佳。副學位畢業生表現較理想的範疇，依次為：資訊科技知識、工作態度及人際技巧。