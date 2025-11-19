立法會選舉｜選舉事務處辦工作人員簡介會和訓練　選管會到場視察

立法會選舉將於12月7日舉行，選舉事務處過去數星期為負責不同崗位的選舉工作人員舉辦多場簡介會和實習訓練，加深他們對發票及點票程序和各項細節的了解。選舉管理委員會主席陸啟康視察了其中三場分別於10月27日、昨日（11月18日）和今日（11月19日）舉行的簡介會和實習訓練，親身了解選舉工作人員的準備工作。



選舉管理委員會主席陸啟康視察選舉事務處為投票日在中央點票站點算功能界別選票的工作人員而設的培訓。（政府新聞處圖片）

選舉管理委員會主席陸啟康（後排右二）視察選舉事務處為負責在一般投票兼點票站發票及為地方選區點票的工作人員所舉行的實習訓練。（政府新聞處圖片）

選舉管理委員會主席陸啟康（右一）視察選舉事務處為投票日主要負責選舉委員會界別選舉點票工作的工作人員所舉行的簡介會。（政府新聞處圖片）

今日的培訓是為投票日在中央點票站點算功能界別選票的工作人員而設。是次立法會換屆選舉功能界別選舉將首次引入電子點票系統進行點票，在確保選舉公開、誠實和公平進行的同時，應用科技提升點票效率。

選舉事務處今日為相關工作人員安排深入培訓及聯合演練，涵蓋由票箱抵達中央點票站直至點票完成的各項細節，以及後備應變方案，務求讓整個點票過程準確而高效地完成。

選舉管理委員會主席陸啟康（後排左二）視察選舉事務處為投票日在中央點票站點算功能界別選票的工作人員而設的培訓。（政府新聞處圖片）

選舉管理委員會主席陸啟康（右一）視察選舉事務處為投票日在中央點票站點算功能界別選票的工作人員而設的培訓。（政府新聞處圖片）

選舉事務處昨日為負責在一般投票兼點票站發票及為地方選區點票的工作人員，舉行實習訓練，讓他們熟習以電子選民登記冊系統及其後備模式發票，以及地方選區的人手點票流程等，確保工作人員充分掌握投票兼點票站的運作安排。

至於參加10月27日簡介會的工作人員，於投票日主要負責選舉委員會界別選舉點票工作。選舉事務處代表向工作人員簡介了選舉委員會界別的點票工作流程，和所採用的電子點票系統，並示範點票機和相關系統的操作，提高工作人員對該界別點票工作的認識。

選舉管理委員會主席陸啟康（後排左二）視察選舉事務處為投票日主要負責選舉委員會界別選舉點票工作的工作人員所舉行的簡介會。（政府新聞處圖片）

陸啟康今日在視察後表示，近期的簡介會和一連串實習訓練有效加強工作人員對相關工作流程和系統操作的認識。他衷心感謝工作人員的努力，並鼓勵他們繼續全力以赴，以確保投票日當天所有發票及點票工作順利進行。

選管會委員石丹理和文本立亦有聯同陸啟康視察10月27日的簡介會和今日的培訓。

是次立法會選舉的投票結束後，大部分一般投票站會立即轉換為點票站，用以點算地方選區選票。所有功能界別及選委會界別的票箱則會被運送到位於會展的中央點票站，以電子點票系統進行點票。由於投票和點票安排涉及多個不同步驟，選舉事務處會繼續為選舉工作人員舉辦更多培訓和模擬演練，以提升他們的協調和應變能力，為是次選舉作準備。