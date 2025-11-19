來稿｜立法會功能界別議員——不謀全局不足謀一域

來稿作者：衛昕



立法會選舉的功能界別論壇正火熱進行，有心人會發現：論壇的必答題環節，不少都超越了界別專業範疇，轉而聚焦北都發展、人才引進、大灣區建設等全港性乃至全國性的戰略議題。有聲音質疑，功能界別論壇設置這樣的「必答題」是否「超綱」了？



回答這個問題，需回歸選舉制度原意，搞清楚我們需要選出什麼樣的議員？「一國兩制」實踐進入新階段，對議員的要求當然與以前有不同。正所謂「不謀全局者，不足謀一域」，今時今日，作為一名合格的立法會議員，不論你從哪條路徑哪個版塊進入立法會，都要有謀全局之治的理念和能力，否則就無法推動香港整體利益的最大化。

謀求全局利益 跳出「一畝三分地」

香港已經告別了那個內耗空轉、紛爭不止的舊時代，邁入了聚焦發展、追求卓越的「良政善治」新階段。新時代對立法會議員的要求，首先是「香港整體利益」的維護者。每個界別的發展都要以香港整體利益為依歸。北部都會區、創科生態、青年發展等，這些看似「跨界」的議題，實則是關乎香港長遠命運的核心議題，將每一個界別都緊密地聯繫在一起。

要求功能界別議員熟悉這些議題，就是要確保他們在議會中審議政策、提出議案時，能夠跳出本位主義的「一畝三分地」，站在香港整體利益的高度進行思考。同時，議員要向業界進行解說工作，只有熟悉更多的議題，才能確保各項決策形成合力，推動問題向前發展和解決。

接軌全局視野 「登高」方能「望遠」

其次，擁有更高、更廣的視野，是議員擺脫「井底之蛙」局限、抵禦民粹主義侵蝕的「防火牆」。回歸以來的諸多教訓表明，短視的、民粹化的政治操作，雖然能博取一時的掌聲，最終卻會透支香港的未來。一些政客為了討好特定群體，不惜開出不切實際的「支票」，煽動對立情緒，最終導致公共資源錯配，社會理性喪失。

新選舉制度下的立法會，其核心使命是提升治理效能，而非上演政治鬧劇。一個熟悉全球經濟格局、國家發展戰略和香港自身優勢與短板的議員，在面對界別訴求時，能更清晰地分辨哪些是合理的、可持續的利益，哪些是短視的、不切實際的要求。

這種「登高望遠」的能力，使議員不再是簡單的「傳聲筒」或「利益搬運工」，而是成為界別的「領航員」和「教育家」。進行前瞻性的佈局和轉型升級，而不是沉溺於眼前的利益紛爭。這是從「民粹政治」走向「賢能政治」的關鍵一步，也是提升議會議事品質、重建社會理性的必然要求。

跨界全局連接 做界別的「破局者」

最後，也是最關鍵的一點，熟悉全局議題，是議員為自身界別「破局」尋機、創造新增量的核心能力。在當今世界，任何產業和行業的發展，都離不開跨界融合與協同創新。一個了解國家「十五五」規劃中關於中醫藥發展戰略的科技界議員，才能敏銳地捕捉到將香港的科研優勢與中醫藥寶庫相結合的巨大機遇，為科技界開闢全新的賽道。一個瞭解建設粵港澳大灣區國際科技創新中心藍圖的教育界議員，才能積極推動與創科界的合作，既為香港培育未來人才，也為教育界自身帶來新的增長點。

這種連接能力，讓議員不再僅僅是界別利益的「守護者」，更成為界別價值的「創造者」，能將界別的專業優勢與香港的乃至國家的整體發展戰略精準對接，從而在更大的棋盤上為界別贏得新的發展空間和資源。

所以，功能界別論壇中的「超綱」問題，絕非對功能界別制度的削弱，而是一次深刻的、必要的「升級」。香港社會對立法會議員角色的期待，已經從狹隘的「界別代表」，躍升為胸懷全局的「謀劃者」和「連接者」。對於候選人而言，這既是挑戰，更是展現其格局與擔當的絕佳舞台。因此，我們希望所有的功能界別候選人都能「先謀全局再謀一域」，向自己、向業界、向香港社會交出滿意的成績單。

作者衛昕是全國港澳研究會會員，廣西僑聯青年委員會副會長



