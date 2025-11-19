立法會選舉｜社福界論壇辯推動航運業轉型　候選人各顯神通

【立法會選舉2025】政府牽頭舉辦「愛國者同心治港」選舉論壇，今日（19日）輪到功能界別勞工界與社會福利界，其中社會福利界三位候選人分別是樹仁大學社工系主任方富輝、民建聯區議員朱麗玲、社聯行政總裁陳文宜。論壇第一條必答辯題，是「如何進一步推動香港航運業的現代化和升級轉型」，似乎與社福界甚少關聯。



「跨界」作答的三人各有奇招，方富輝建議同內地港口有更多協調，不要惡性競爭；朱麗玲說政府需為航運業創造就業，就業和社福分不開；陳文宜主張大灣區數據互聯互通及融入國家發展大局。



樹仁大學社工系主任方富輝（選舉論壇直播截圖）

航運業轉型升級成首條辯題

功能界別論壇設必答及抽籤問答環節，令人意外的是，社福界論壇第一條題目不談社福，反而聚焦航運業的升級轉型。

航運業是香港重要支柱產業，面對全球港口的激烈競爭，應該如何進一步推動香港航運業的現代化和升級轉型，以鞏固香港國際航運中心的地位？ 2025立法會「愛國者同心治港」選舉論壇 - 社會福利界

方富輝首先作答，他表示本港航運業過去是樞紐，有龐大貨運碼頭，如今行業面對的困難，就是和毗鄰內地港口很接近，故建議與鄰近地區的港口協調，「不要惡性競爭」。方富輝又提及自己關注環保，貨輪很不環保，現在提倡企業ESG，建議「吸引國際郵輪、貨運公司利用香港作為進出口基地」。

民建聯區議員朱麗玲（選舉論壇直播截圖）

朱麗玲：就業與社會福利分不開 陳文宜：融入國家發展大局

朱麗玲選擇將航運業和社福界二者聯動，首先強調香港航運業要更綠色、更智能，亦要深化區域合作。她續指航運業都講求人力資源配合，政府和企業要積極創造就業機會給年青人和弱勢社群。她總結稱「就業同社會福利分唔開」，所有政策應以促進社會福利為核心。

社聯行政總裁陳文宜（選舉論壇直播截圖）

陳文宜最後回答，她提出與內地合作及獲取國家支持。她首先強調國家對香港鞏固國際航運中心地位的支持，續指政府要盡快立法，有國際視野等。她又指要發展新質生產力，和大灣區做好數據上的互聯互通、融入國家發展大局、做好「超級聯繫人」，吸引全球資金和人才。

立法會28個功能界別中，勞工界有5人參選，人數為各界別之最，但該界別共有三個席位。其餘界別中有26個是兩人爭一席，只有社福界「三爭一」，成為競爭最激烈界別。消息指有關方面認為社福界在解決民生問題、推動香港由治及興上發揮重要作用，故十分關注其發展，希望業界可積極參加選舉與投票，令施政更積極對應民生關切。