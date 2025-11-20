立法會選舉｜國安公署一周內兩度發聲：對干擾破壞選舉「零容忍」

【立法會選舉2025】中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署今日（11月20日）再次就第八屆立法會選舉發表講話，表示針對香港內外一些人不停變換手法對特區第八屆立法會選舉進行攻擊抹黑，國安公署必定與特區一道依法嚴懲干擾破壞選舉行徑。



新一屆立法會選舉在12月7日舉行，在11月初各區已布置選舉宣布，呼籲選民屆時投票。（廖雁雄攝）

國安公署發言人指出，立法會選舉進入競選期以來，社會各界廣泛動員、熱情參與，充分展現香港高品質民主的進步，但一些反中亂港分子和外部勢力邪念未消、賊心不死，仍在明裡暗裡煽惑杯葛選舉、線上線下煽動亂港活動。

國安公署指出，這些人打着「民主」、「自由」的幌子，妖言惑眾、混淆視聽、挑撥離間、顛倒黑白，甚至公然挑釁滋事、衝擊選舉秩序，真實目的是妄圖將香港再次拖入政治亂局，好讓他們「找回」在香港興風作浪、阻礙發展符合香港實際高品質民主的「自由」。

國安公署強調，選舉安全是特區政權安全的重要組成部分。 對於干擾破壞選舉的行徑，特區執法、司法機構已依法採取有力行動、作出公正判決。 駐港國家安全公署必以「零容忍」態度捍衛選舉安全、維護選舉秩序，堅定支持特區依法嚴懲干擾破壞選舉、危害國家安全的行為和活動，堅決守護選舉順利舉行，守護香港以高品質民主推進高質量發展。

國安公署在上周五（11月14日）曾警告，近期香港內外有一些人對特區第八屆立法會選舉作出各種攻擊抹黑、造謠詆毀，煽動不投票、投「白票」，公署堅決支持香港特區依法打擊任何干擾破壞立法會選舉的行為和活動，有力維護、鞏固特區來之不易的良好局面。