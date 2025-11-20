立法會選舉｜江旻憓：平行時空下打緊全運會　論壇表現獲讚有進步

【立法會選舉2025】政府牽頭舉辦「愛國者同心治港」選舉論壇，今日（20日）下午輪到功能界別旅遊界，兩名候選人分別為巴黎奧運女子重劍金牌得主江旻憓與觀塘區議員馬軼超。江旻憓被問到香港可與大灣區合作推出哪些旅遊產品，以吸引遊客，她回答時感歎，平行時空的自己現時應正奮戰全運會。隨後指全運會令大家看到大灣區如何辦賽事，要利用香港作為國際航空樞紐、旅遊樞紐的地位，發展相關旅遊路線。



多位旅遊業界代表出席論壇，有人認為江旻憓在論壇表現更好，亦有人指，現時下結論為時尚早，本月底旅遊業界將舉辦與候選人的見面會，其後再作決定。



江指自己平行時空下正參戰全運會

江旻憓在抽籤問題環節，被問到香港和其他大灣區城市，可以合作推出哪些聯合旅遊產品，去吸引其他省市以海外旅客。她回答時選擇以全運會切入，感慨道：

平行時空之下，我而家應該打緊全運會。 江旻憓

江旻憓續指，全運會是一個很好的契機，讓大家看到大灣區如何舉辦賽事，利用香港作為一個國際航空樞紐、旅遊樞紐的地位，發展相關旅遊路線。她又指要吸引更多過夜客，就要發掘香港有哪些旅遊熱點、深度遊地點，針對不同客群設計套票。

我諗最重要嘅，都係強調香港是國際航空、旅遊樞紐……大家一定唔可以錯過，一定要嚟香港。 江旻憓

旅議會前主席徐王美倫讚江旻憓「有進步」。（何夏怡攝）

徐王美倫：江有國際知名度和國際視野

旅遊界選民由持牌旅行代理商或業界團體成員等組成，今屆有176個團體選民合資格投票。今日參與論壇的包括多位業界代表，其中香港旅遊業議會前主席徐王美倫更擔任江旻憓打氣團成員。徐王美倫在江旻憓參選當日曾表示暫時不表態是否支持她，但今日她誇讚江旻憓有進步。

徐王美倫說，隨着旅客旅行模式改變，國際上吸引旅客競爭很大，江旻憓有國際知名度和國際視野，相信她可以夥同業界推出旅遊產品，擦亮香港作為好客之都的名片。她又形容江旻憓近期有與業界溝通，看到其決心和熱情和賽馬會工作經驗，相信若她進入立法會，能夠牽動人脈、關係，為業界帶來新局面。

旅遊促進會總幹事崔定邦指，江旻憓論壇的回答很穩定。（何夏怡攝）

旅遊促進會總幹事崔定邦亦現身論壇，他指江旻憓整體回答很穩定。

徐英偉、譚光舜指需進一步了解候選人

前民政事務局局長、香港酒店業主聯會執行總幹事徐英偉指，兩位候選人很關心旅遊業界發展，很高興看到他們分享政綱和願景，月尾有與候選人的見面會，希望之後深入了解他們的主張。

現任旅議會主席譚光舜在江旻憓參選當日曾為她站台。他表示覺得兩位候選人答問都不錯，惟現在下結論為時尚早，月底見面會上將進一步了解二人。他又透露，馬軼超報名時並未邀請他站台。