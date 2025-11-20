立法會選舉｜江旻憓初登論壇　自言與旅遊界一樣「經歷緊轉型」

【立法會選舉2025】政府牽頭舉辦「愛國者同心治港」選舉論壇，今日（20日）下午輪到功能界別旅遊界，兩位候選人——巴黎奧運女子個人重劍金牌得主江旻憓與觀塘區區議員兼旅遊及科技公司董事馬軼超同台向選民闡述政綱。



江旻憓「空降」參選旅遊界，成為今次選舉其中一個熱點，她在論壇舉行透露社交平台陸續公布政綱要點，但婉拒傳媒採訪。馬軼超昨日接受《香港01》訪問時則表示，希望在論壇上憑真心及多年經驗與大家交流。



11月20日，立法會旅遊界候選人江旻憓與馬軼超出席選舉論壇。（何夏怡攝）

江旻憓：我是「體育+旅遊」的「+」

論壇一開始，江旻憓率先作自我介紹，她表示，香港培養了她，巴黎奧運之後，她要和大家一起，和香港一起贏，才是更好延續體育精神。她坦言自己缺乏業界經驗，但表示會用比賽落後的心態彌補，自稱「同旅遊業一樣都經歷緊轉型」。她強調，以後不論在什麼崗位，都會保持為香港服務的初心。她又形容自己是「體育+旅遊」的「＋」，體育背景可以結合旅遊業界。

江旻憓提出六大政綱，她表示，實現政綱願景需要政府和各界支持參與，希望推動升級轉型，形容自己和業界一樣經歷轉型，會繼續以運動員拼搏精神努力。

馬軼超：旅遊業需豐富經驗者任議員

馬軼超在開場白中表示，今次論壇不帶資料和大家交流。他強調自己從事旅遊界27年，1998年就在中資旅行社工作，旅遊業是其終身職業。他形容香港旅遊業原本很輝煌，除了2003年基本上一帆風順，但2019的社會事件與之後的疫情帶來困難，感謝業界前輩帶領走出陰霾。他又表示，旅遊業現在處於由治及興時刻，需要有豐富經驗者出任旅遊界立法會議員。

被問如何鼓勵生育 江旻憓：十個朋友只有兩個想生，我是其中之一

論壇必答環節問題包括如何推動銀髮經濟、如何鼓勵市民生育及政府應採取什麼措施增加應對極端天氣的能力。江旻憓自言，身邊十個朋友中也許只有兩個想生育，而她正是其中之一，因為她很喜歡小朋友，她認為應對想生育的年輕人提供更多支援政策，例如放更多產假及對上班時間提供更大彈性，以平衡生活與工作。

馬軼超則介紹自己與太太生育了三名子女，他以個人經驗指出，要鼓勵生育，必須做好相信政策配套，包括令父母有穩定工作與收入，在子女教育上亦可放心。

江旻憓與打氣團合照。（何夏怡攝）

馬軼超與支持者合照。（何夏怡攝）

馬軼超政綱提「賽馬旅遊」 自言有實戰經驗

江旻憓本月初報名參選時，以任職馬會期間參與推動「賽馬旅遊」項目作為自己與旅遊業有密切聯繫的證明，但她後來發表的6項政綱要點沒再提及「賽馬旅遊」，而是強調深化文體旅產業融合、構建國際航空及旅遊樞紐等宏觀政策。

馬軼超則提出「十大政綱」，既觸及「生態旅遊」、「盛事旅遊」，亦提出推動「古董事旅遊」。他又表明自己有「賽馬旅遊」實戰經驗，曾帶旅行團進馬場觀看賽馬。他自言與對手相比優勢在於「夠貼地」。

旅遊界選民以團體為單位，包括的持牌旅行代理商及香港旅遊協會、旅遊業議會、航空公司代表協會、香港酒店業協會或酒店業主聯會的指定團體會員。江旻憓報名時獲信和主席黃永光、嘉里建設主席郭孔華、美麗華集團首席營運總裁陳宗彝、香港旅遊業議會主席譚光舜等人站台。

馬軼超接受《香港01》訪問時形容江旻憓背景強大，預料對手會贏得部分酒店業界選票，但他認為選民中旅行社代表佔多數，相信大家的眼睛是雪亮的。