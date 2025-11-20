立法會選舉｜江旻憓認缺旅遊界經驗　抱比賽落後心態與香港一齊贏

【立法會選舉2025】參選立法會旅遊界的巴黎奧運金牌得主江旻憓，報名兩個多星期後首次現身，今日（20日）出席政府牽頭舉辦「愛國者同心治港」選舉論壇，與另一名候選人觀塘區議員兼旅遊及科技公司董事馬軼超同台較量闡述政綱。



「空降」參選旅遊界的江旻憓主動承認自己缺乏業界經驗，「同旅遊業一樣都經歷緊轉型」，不過希望用「比賽落後嘅心態努力」，傳承前輩的開拓與奮鬥。她說，巴黎奧運之後認真反思「乜嘢係真正嘅贏」，希望不論身處任何崗位，都堅持服務香港的初心，形容自己與旅遊業一樣「都經歷緊轉型」，會繼續用運動員拚搏精神，讓「無處不旅遊」成為現實。



11月20日，政府舉辦旅遊界選舉論壇，候選人江旻憓（左）、馬軼超（右）出席。（羅國輝攝）

11月20日，政府舉辦旅遊界選舉論壇，候選人江旻憓出席。（羅國輝攝）

江旻憓憶家人問「你玩夠未呀？玩到傷晒」

江旻憓今次是報名參選兩個多星期後首次現身，早前婉拒多間傳媒專訪。她介紹政綱時表示，以前做劍擊運動員時，家人經常都問她「你玩夠未呀？玩到傷晒」，家人心痛自己經常受傷，但自己的心態是「唔忿氣，想贏返一次」，因香港培養了她，使命和責任就是代表香港在國際場上比賽，惟體育就是即使付出所有，都不一定贏。



江旻憓：真正嘅贏係同香港一齊贏

她說，巴黎奧運之後很認真反思「乜嘢係真正嘅贏」。

真正嘅贏，唔係自己贏，係要同大家一齊贏，同香港一齊贏，咁先至可以最好咁樣延續體育精神。呢個都係我無論咩崗位都堅持服務香港嘅初心。 江旻憓

認缺旅遊界經驗 抱比賽落後心態奮鬥

江旻憓說，希望大家可以給機會她，在旅遊界服務，將奧運冠軍帶來的公眾影響力，轉化為建設香港的力量，為業界發聲，合作共贏。她說，自己體育的背景結合旅遊，與政府推廣的「體育+旅遊」一樣，自己想成為那一個「+」，結合旅遊業界專業經驗，加上拼搏堅持突破的力量，為旅遊帶來新的活力。

宜家我缺乏業界經驗，但我會用比賽落後嘅心態努力傳承前輩嘅開拓同奮鬥。 江旻憓

江旻憓：我同旅遊界一樣經歷緊轉型

她說，會認真研究業界的意見，用新的視覺協商平衡業界利益，凝聚力量為旅遊業爭取最多的資源，政綱聚焦促進文體旅產業，融入發展，構建國際航空旅遊樞紐，塑造香港形象，向世界展示最好的香港，實現這個願景，需要政府引導、業界創新、學界支持、社區參與，「我想成為各界溝通橋樑，創造更多機會，發揮協同效應」，尋找旅遊業可持續發展的新路徑，推動升級轉型。

其實我同旅遊業一樣都經歷緊轉型，作為旅遊界候選人，我一定要懷住以客為本嘅真心，同埋對香港旅遊業嘅信念，我會繼續用運動員拚搏精神，推動香港旅遊業發展，讓「無處不旅遊」成為現實，帶動經濟，普惠民生。 江旻憓





馬軼超：旅遊業需豐富經驗者出任議員

江旻憓的對手馬軼超表示，自己從事旅遊業27年，1997年已考獲外遊領隊證，1998年1月28日在中資旅行社首次帶團，2008年成為旅議會會員，「同旅遊業結下咗一世情緣」，形容旅遊業一定是自己終身職業。

他說，香港旅遊業原本很輝煌，除了2003年沙士「有少少Kick」之外，業界基本上一帆風順，直至2019年發生社會事件、2020年新冠疫情走入陰霾，感謝前任議員、前輩成立旅遊業解困大聯盟，帶領走出陰霾。他指旅遊業現在處於由治及興關鍵時刻，需要有一位豐富從政經驗者、德才兼備、誠實可靠的人出任旅遊界立法會議員。