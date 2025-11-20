立法會選舉｜江旻憓將棄外國護照 對手馬軼超：旅遊業要揀香港人
撰文：潘耀昇
出版：更新：
【立法會選舉2025】政府今日（20日）舉辦「愛國者同心治港」旅遊界選舉論壇，巴黎奧運金牌得主江旻憓與旅遊及科技公司董事馬軼超都有出席。馬軼超表示，自己從事旅遊業27年，1997年已考獲外遊領隊證，1998年首次帶團，2008年成為旅議會會員，形容旅遊業一定是自己終身職業「結下咗一世情緣」。
他的對手江旻憓早前宣布將會放棄加拿大居留權，馬軼超的打氣團口號亦有所對應：「旅遊業要揀旅遊人，2號馬軼超；旅遊業要揀香港人，2號馬軼超」。
馬軼超：旅遊業支持旅遊人
論壇上，馬軼超表示香港旅遊業原本很輝煌，除了2003年沙士「有少少Kick」之外，業界基本上一帆風順，直至2019年發生社會事件、2020年新冠疫情走入陰霾，感謝前任議員、前輩成立旅遊業解困大聯盟，帶領走出陰霾。
他指旅遊業現在處於由治及興關鍵時刻，需要有一位豐富從政經驗者、德才兼備、誠實可靠的人出任旅遊界立法會議員。
我懇請各位旅遊業同仁支持旅遊人馬軼超。
從事旅遊業27年 馬軼超：結下一世情緣
他表示，自己從事旅遊業27年，1997年已考獲外遊領隊證，1998年1月28日在中資旅行社首次帶團，2008年成為旅議會會員，「同旅遊業結下咗一世情緣」，形容旅遊業一定是自己終身職業。
馬軼超打氣團：旅遊業要揀香港人
馬軼超的打氣團口號是「旅遊業要揀啱嘅人，2號馬軼超；旅遊業要揀旅遊人，2號馬軼超；旅遊業要揀香港人，2號馬軼超；領隊要揀，馬軼超；導遊要揀，馬軼超；立法會要揀，馬軼超」。
立法會選舉｜江旻憓初登論壇 自言與旅遊界一樣「經歷緊轉型」立法會選舉｜迎戰江旻憓 旅遊界候選人馬軼超否認陪跑：我夠貼地江旻憓棄加籍選立法會 曾鈺成：旅遊界容許持外國護照｢有啲牽強｣江旻憓棄加籍選立法會 陳婉嫻：能力開會見真章 倡全禁持外國籍立法會選舉｜江旻憓發文公布候選人編號 做錯一件事撤回重寫立法會選舉｜江旻憓競選口號標榜招牌形象 六大政綱強調產業發展01統計｜立法會功能界別參選人減1成 多業界猛人 江旻憓惹議江旻憓選旅遊界理據曝光：參與賽馬旅遊 打造頂級體育旅遊綜合體立法會選舉｜江旻憓選旅遊界 旅議會主席：文體旅融合順理成章