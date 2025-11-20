立法會選舉｜江旻憓將棄外國護照　對手馬軼超：旅遊業要揀香港人

【立法會選舉2025】政府今日（20日）舉辦「愛國者同心治港」旅遊界選舉論壇，巴黎奧運金牌得主江旻憓與旅遊及科技公司董事馬軼超都有出席。馬軼超表示，自己從事旅遊業27年，1997年已考獲外遊領隊證，1998年首次帶團，2008年成為旅議會會員，形容旅遊業一定是自己終身職業「結下咗一世情緣」。

他的對手江旻憓早前宣布將會放棄加拿大居留權，馬軼超的打氣團口號亦有所對應：「旅遊業要揀旅遊人，2號馬軼超；旅遊業要揀香港人，2號馬軼超」。

立法會選舉｜江旻憓認缺旅遊界經驗　抱比賽落後心態與香港一齊贏
馬軼超：旅遊業支持旅遊人

論壇上，馬軼超表示香港旅遊業原本很輝煌，除了2003年沙士「有少少Kick」之外，業界基本上一帆風順，直至2019年發生社會事件、2020年新冠疫情走入陰霾，感謝前任議員、前輩成立旅遊業解困大聯盟，帶領走出陰霾。

他指旅遊業現在處於由治及興關鍵時刻，需要有一位豐富從政經驗者、德才兼備、誠實可靠的人出任旅遊界立法會議員。

我懇請各位旅遊業同仁支持旅遊人馬軼超。
馬軼超

從事旅遊業27年　馬軼超：結下一世情緣

他表示，自己從事旅遊業27年，1997年已考獲外遊領隊證，1998年1月28日在中資旅行社首次帶團，2008年成為旅議會會員，「同旅遊業結下咗一世情緣」，形容旅遊業一定是自己終身職業。

馬軼超打氣團：旅遊業要揀香港人

馬軼超的打氣團口號是「旅遊業要揀啱嘅人，2號馬軼超；旅遊業要揀旅遊人，2號馬軼超；旅遊業要揀香港人，2號馬軼超；領隊要揀，馬軼超；導遊要揀，馬軼超；立法會要揀，馬軼超」。

