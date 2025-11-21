教界論壇｜鄧飛促允大灣區生入學拓生源　張澤松倡建特色寄宿校

立法會選舉將於12月7日舉行，多個界別陸續舉辦候選人論壇，由教育專業聯盟主辦的教育界功能界別論壇昨日舉行，針對學界關注的「殺校」問題，候選人之一、城大協理學務副校長（數碼學習）張澤松表示，促政府保障教師權益、穩定教學環境，並建議發展特色寄宿學校應對生源不足。另一候選人兼現任選委界議員鄧飛則建議，爭取中央政策支持，允許大灣區學生來港就學，緩解收生壓力。



由教育專業聯盟主辦的教育界功能界別論壇昨日舉行。(大會提供)

由教育專業聯盟主辦的「2025立法會換屆選舉（教育界功能界別）論壇」昨日於中華基督教會協和小學（長沙灣）禮堂舉行，有逾500名業界人士參與。

兩名候選人包括教聯會副主席張澤松，與教聯會副會長鄧飛就教育政策、師生權益及業界未來發展討論。

教聯會副主席張澤松主張保障教師權益、穩定教學環境。(大會提供)

張澤松促保障教師權益、穩定教學環境

張澤松在會上提出五大政綱重點，包括保障教師權益、穩定教學環境、推動創科教育、強化教育共融及優化資源分配。他主張以數據驅動決策，例如運用大數據減輕教師行政負擔，並建議發展特色寄宿學校應對生源不足。在國民教育方面，他提出結合人工智能引導學生自主探索歷史，培養民族自豪感。

鄧飛建議爭取中央政策支持，允許大灣區學生來港就學，緩解收生壓力。(大會提供)

鄧飛：爭取中央政策支持 允許大灣區學生來港就學

鄧飛則聚焦人口結構性下跌與教育生態穩定，提出以辦學團體為「體」，結合學會、議會、工會及校長會為「四會」，推動專業共識。他建議爭取中央政策支持，允許大灣區學生來港就學，緩解收生壓力，並呼籲政府資助研究網絡對青少年心理的影響，以科學方式應對學生情緒問題。

而針對學生精神健康與國民身份認同等議題，張澤松強調師生壓力需並重，提出分階段落實「一校一心理醫生」；鄧飛則建議參考國際經驗，分析網絡行為對青少年價值觀的影響。