李家超：穩定為發展基礎　須築牢屏障深化防罪滅罪工作

行政長官李家超今日（11月22日）出席「二○二五年撲滅罪行聯席會議」時強調，國家安全是安邦定國的重要基石，也是香港發展和改革的根本前提。他指出，香港正站在邁向「由治及興」的關鍵節點，必須秉持「總體國家安全觀」，統籌好發展和安全，持續深化防罪滅罪工作，特別是在維護國家安全、打擊詐騙及毒品罪案方面，為市民築起堅實的安全屏障。



李家超：維護國安形勢仍然複雜嚴峻

李家超為兩年一度的聯席會議揭開序幕時指出，今年是《香港國安法》公布實施五周年，國安法與去年3月生效的《維護國家安全條例》互相配合，共同為香港構建了一套全面而高效的維護國家安全法律制度，堵塞了過往的漏洞。然而，他提醒，香港維護國家安全面臨的形勢仍然複雜和嚴峻，必須將來之不易的良好局面維護好、鞏固好。

行政長官李家超在政府總部舉行的2025年撲滅罪行聯席會議致辭。（政府新聞處）

李家超表示，穩定是發展的基礎，只有築牢國家安全屏障，香港才能在穩固的基礎上，有效應對各種風險和挑戰，讓政府能全力深化改革、發展經濟、改善民生。他讚揚撲滅罪行委員會及分區滅罪會是官民合作、守護治安的重要平台，並期望委員們繼續提供寶貴意見，協助政府制定更精準有效的保安政策。

陳國基：多管齊下打擊詐騙成效顯著

身兼撲滅罪行委員會主席的政務司司長陳國基亦在會上致辭，並匯報了自2023年上次會議以來在三大範疇取得著成效。在應對詐騙案方面，陳國基透露，政府的多管齊下策略成效顯著，詐騙案件宗數的按年升幅，已由2023年的42.6%，大幅下降至2024年的11.7%，並於今年首三季進一步放緩至僅0.1%。政府將繼續推動與金融、通訊業界的合作，並透過關愛隊等社區網絡加強宣傳，建立完善的反詐騙體系。

政務司司長陳國基在2025年撲滅罪行聯席會議上致辭。（政府新聞處）

在維護國家安全及推動愛國主義教育方面，陳國基提到，除了完成《基本法》第23條本地立法，政府亦透過成立「愛國主義教育工作小組」、啟用國家安全展覽廳及培訓地區國安導師等措施，全方位將國家安全教育做得更深更廣。

至於禁毒工作，陳國基指政府已迅速修例將新型毒品「依托咪酯」列為毒品，並舉辦了粵港澳大灣區禁毒高峰會，以推進三地禁毒合作，共同建設無毒香港。

李家超、陳國基齊呼籲12月7日投票

李家超與陳國基在致辭尾聲時，均呼籲全港選民在12月7日立法會換屆選舉中踴躍投票，與家人朋友一同履行公民責任，選出賢能之士進入立法會，為香港的良政善治、發展及民生福祉貢獻力量。