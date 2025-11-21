立法會選舉｜李家超及多位議員選民資料遭「起底」 執法部門徹查
【立法會選舉2025】網上有人發布行政長官李家超及多位立法會議員的選民資料，特區政府強烈譴責有關違法行為，執法部門正徹查事件，私隱公署則已要求有關網絡營運商下架有關資料，營運商已即時作出配合將相關資料下架。
葉劉、李慧琼、湯家驊「中招」 政府強烈譴責
今日（11月21日）凌晨起，有社交媒體賬戶持續發布帖文，披露選民資料，涉及行政長官李家超及多名立法會議員，包括葉劉淑儀、李梓敬、李慧琼、梁美芬、何君堯、管浩鳴等人，行會成員湯家驊、無綫電視助理總經理袁志偉及資深傳媒人屈穎妍等人亦被「起底」。
特區政府表示，今日發現有社交媒體上傳一些選民的個人資料，在得悉有關情況後，選舉事務處即時就事件轉介執法部門及個人資料私隱專員公署跟進。執法部門現正徹底調查有關事件，稍後會視乎情況採取果斷執法行動。
特區政府強烈譴責有關違法行為，並鄭重重申任何試圖破壞或干擾選舉的行為均屬嚴重罪行，一經查獲，必定會嚴正執法，絕不姑息。任何人士切勿以身試法，否則會承受嚴重後果。
營運商已應私隱公署要求將資料下架
個人資料私隱專員公署亦就事件進行嚴正調查，並已經要求有關網絡營運商下架有關資料，而有關營運商亦即時作出配合並已將相關資料下架。
私隱專員公署回覆傳媒查詢時指，有關事件涉嫌違反《個人資料(私隱)條例》罪行，公署已立即採取執法行動。公署強調，隨意或惡意在未經資料當事人的同意下轉載或披露其個人資料，可以構成「起底」罪行，違例者最高可被處罰款100萬元及監禁5年。公署呼籲市民不要隨便轉載或披露相關「起底」訊息，以免觸犯法例。
