李家超與兩名諾貝爾經濟學獎得主會面　介紹北部都會區機遇

行政長官李家超今天（18日）與來港出席「中國經濟運行與政策」國際論壇的兩位諾貝爾經濟學獎得主會面，介紹北部都會區機遇。有諾貝爾經濟學獎得主對香港未來前景感到樂觀，認為香港已經濟多元化，並在發展人工智能方面有潛力。



11月18日，行政長官李家超與兩位諾貝爾經濟學獎得主會面，分別是哥倫比亞大學教授Joseph STIGLITZ和史丹福大學商學研究院管理學榮休教授Philip H. Knight。（李家超FB）

由特首政策組舉辦的「中國經濟運行與政策」國際論壇在政府總部舉行，李家超中午在行政長官辦公室會議室，與出席論壇的兩位諾貝爾經濟學獎得主會面，兩人是哥倫比亞大學教授Joseph STIGLITZ和史丹福大學商學研究院管理學榮休教授Philip H. Knight、胡佛研究所高級研究員Michael SPENCE，他們同在2001年獲諾貝爾經濟學獎。

三人在大約半小時探討多個話題，包括AI發展、地緣局勢等。李家超向兩位學者介紹香港為了促進經濟轉型，在教育、產業、人工智能方面的發展規劃，包括向他們介紹了北部都會區的發展機遇，特別是河套深港科技創新合作區的香港園區，該園區將重點發展生命健康科技、人工智能、數據科學、新科技與先進製造。他期待未來能邀請兩位教授實地考察，見證香港高質量發展的成果。

(香港)有兩大領域具有巨大潛力，其一是北部都會區，另一個重要領域當然是人工智能，這些領域的潛力極大，但風險也難以預測，不過其具備的能力是我們應當妥善掌控並充分利用的。 行政長官李家超

STIGLITZ認同香港在普通法制度與法治基礎、以及以英語作為主要語言之一的優勢下，能夠在動盪的國際環境中擔當靈活的橋樑角色。他曾建議香港在面對「去全球化」和地緣政治風險加劇下，不應固守金融傳統優勢，更應分散投資組合以達到「去風險化」，很高興見到今天的香港已開始改變，例如教育方面，高度讚揚香港的教育制度能夠吸引海外學者。

如果你們充當中國與世界其他地區之間的橋樑，一座靈活的橋樑將更為重要，我一直認為較小的司法管轄區能具備更強的靈活性和適應能力，也可以說是所謂「去風險」的重要一環。 哥倫比亞大學教授Joseph STIGLITZ

Spence則認為，香港匯聚眾多金融領袖，反映香港傳統優勢穩固，並認同特區政府推動經濟多元發展的策略，亦認為香港在發展人工智能方面有潛力。