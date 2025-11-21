全運會閉幕｜李家超︰粵港澳圓滿舉辦　譜寫大灣區融合發展新篇章

第十五屆全運會今晚（21日）在深圳寶安歡樂劇場舉行閉幕式。香港特別行政區行政長官李家超致辭時表示，粵港澳三地首次共同承辦全國運動會圓滿成功，共同譜寫大灣區融合發展的新篇章，在國家體育總局的支持下，三地不負所托攜手呈獻一場簡約、安全及精彩的體育盛會。他又指，香港派出歷來最大的代表團，創下歷來最好的成績，與全國各地的精英共同展現體育強國的風采。



第十五屆全運會11月21日晚上在深圳寶安歡樂劇場舉行閉幕式，主題是「星辰大海」，場地設計將會運用城市全景技術。圖為早前綵排畫面。（央視網）

第十五屆全運會11月21日晚上在深圳寶安歡樂劇場舉行閉幕式，港隊女子乒乓代表杜凱琹任香港代表團持旗手。(新華社圖片)

李家超︰衷心感謝中央政府的信任

今屆全運會在廣東、香港及澳門舉行，是首次由粵港澳三地聯合承辦，亦是香港歷來首次參與承辦全國運動會。行政長官李家超在閉幕式中致辭時表示，粵港澳三地首次共同承辦全國運動會圓滿成功，共同譜寫大灣區融合發展的新篇章，衷心感謝中央政府的信任。

行政長官李家超在全運會閉幕式中致辭。(新華社圖片)

運動員的拼搏身影令所有人由衷感到敬佩

李家超又指，在國家體育總局的支持下，廣東、香港和澳門三地同心，不負所托攜手呈獻一場簡約、安全及精彩的體育盛會，其中運動員在比賽中展現的非凡毅力及拼搏身影，都令所有人由衷感到敬佩。「你們在深圳灣公路大橋全力以赴，在維港海濱挑戰極限，在每個賽場上展現出雀躍的競技水平、祟高的體育精神。」

▼2025年11月9日丨全運會丨第十五屆全運會開幕式在廣州舉行▼



香港派出歷來最大的代表團創下歷年最佳成績

李家超續指，香港派出歷來最大的代表團，創下歷來最好的成績，與全國各地的精英共同展現體育強國的風采。他強調十五運會的成功，屬於每一位運動員，也屬於每一位教練員、裁判員、工作人員和志願者，「讓我們將全運會的積極奮鬥，轉化為體育強國建設奮戰動力。」