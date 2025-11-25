港府舉行四中全會精神宣講會　中科院侯建國、中財辦祝衛東主講

特區政府今天（25日）早上舉辦中共二十屆四中全會精神宣講會，在政府總部舉行，出席的包括中國科學院院長侯建國，以及中央財經委員會辦公室副主任、中央農村工作領導小組辦公室副主任祝衛東。



11月24日，特區政府舉辦中共二十屆四中全會精神宣講會出席的包括中國科學院院長侯建國，以及中央財經委員會辦公室副主任、中央農村工作領導小組辦公室副主任祝衛東。（卓永興FB）

連續兩天舉行四中全會精神宣講會

宣講會昨天（24日）已在政府總部舉行首場，對象是政府官員等，約500人出席。第二場宣講會今天（25日）同樣在政府總部舉行，上午9時30分開始，料歷時兩個半小時，目的是向社會各界人士宣講中共二十屆四中全會精神。

今次宣講會是應香港特區政府請求，經中央批准，由港澳辦邀請嘉賓出席。特區政府發言人早前表示「十五五」規劃為國家未來五年的發展作出頂層設計和戰略擘畫，對香港有重大影響和啟示，認為全港市民都應認真學習和貫徹四中全會精神。

發言人呼籲市民把握機會踴躍收看，學習貫徹四中全會精神，認識和理解「十五五」規劃建議如何為國家基本實現社會主義現代化奠定更加堅實的基礎。

行政長官李家超昨天表示，宣講會深入淺出、精闢詳細講解四中全會精神，系統性解讀「十五五」規劃的重要性，包括如何準確把握香港的歷史方位，及未來發展面臨的環境，與會者亦更了解國家的頂層設計、戰略描畫及發展主要目標。

他隨後分享三點體會，一是必須深入理解和領會四中全會精神，掌握國家方向和機遇；二是守正創新，因地因時制宜，鞏固提升固有優勢，更好融入國家發展大局；三是必須將四中全會精神融會貫通在日常工作上。他指，明天舉辦第二場宣講會，香港電台全程直播，呼籲市民踴躍收看。

李家超：發展總部經濟 推動更多公司在港成立

李家超亦闡述港府在鞏固提升國際金融中心、國際創科中心、國際航運中心及國際貿易中心地位的措施。國際金融中心方面，他指非常強調改善與內地的互聯互通機制、令人民幣市場業務豐富，亦要加強國際資產和私人財富管理業務；

國際創科中心方面，港府已發表《香港創新科技發展藍圖》，香港享有科研優勢，要建立創科生態圈，將科研產品轉化落地，可在大灣區落地生產；國際航運中心方面，會繼續推進落實政策，改善稅務優惠制度等，正不斷落實細節措施；國際貿易中心方面，香港的優勢是供應鏈管理，會繼續推進，並發展總部經濟，推動更多公司在港成立。