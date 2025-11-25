四中宣講｜李家超：「十五五」建議為香港未來五年發展指明路向

特區政府今日（11月25日）在政府總部舉行中共20屆四中全會精神宣講會，行政長官李家超致辭表示，宣講團來港，充分體現中央對香港的高度重視與殷切關懷。李家超指出，四中全會總結了國家在「十四五」時期取得的重大發展成就，以及分析「十五五」時期面臨新形勢及要求，「十五五」規劃建議既為國家未來五年發展做出頂層設計和戰略規劃，也為支持香港發展做出重要部署，為香港未來五年的發展指明了清晰路向。



11月24日，特區政府舉辦中共二十屆四中全會精神宣講會出席的包括中國科學院院長侯建國，以及中央財經委員會辦公室副主任、中央農村工作領導小組辦公室副主任祝衛東。（卓永興FB）

中央宣講團成員包括中國科學院院長、黨組書記侯建國及中央財經委員會辦公室副主任、中央農村工作領導小組辦公室副主任祝衛東。兩人昨日完成首場宣講會，出席者包括特區政府主要官員、行政會議成員代表、立法會議員代表、司法界代表，以及重要法定機構負責人等約500人，今日宣講會參加者則包括港區人大代表、政協委員、工商界、專業界和青年等社會各界代表，並且透過政府網站全程直播。

李家超：香港在國家支持下不斷進步

李家超致辭時表示，「十四五」時期儘管國際環境複雜多變，又受到疫情衝擊，但國家仍取得舉世矚目的重大成就，經濟實力、科技實力和綜合國力都躍上新台階；在中央支持下，香港各項社會事業亦不斷進步，國際金融中心地位穩居全球第三、競爭力上升至全球第三、人才競爭力上升至全球第四，安全城市排名亦位列世界第七。

「十五五」建議支持香港更好融入和服務國家發展大局

四中全會審議通過了《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》。李家超指出，「十五五」規劃建議為國家未來五年發展做出頂層設計和戰略規劃，提出了經濟社會發展的主要目標以及重點任務，也為支持香港發展作出重要部署，為香港描繪更加美好的未來。

11月25日，行政長官李家超在中共二十屆四中全會宣講會上致辭。（直播截圖）

李家超指出，「十五五」建議提到堅定不移貫徹「一國兩制」、港人治港與高度自治方針，落實愛國者治港原則，促進香港長期繁榮穩定，支持香港更好融入和服務國家發展大局，發揮香港背靠祖國、聯通世界的獨特優勢和作用，鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，支持建設國際創新科技中心及打造國際高端人才集聚高地，為香港未來五年的發展指明了清晰路向。